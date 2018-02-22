Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk gübresi üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis devrildi, 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Akhisar merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede tavuk gübresi üretimi yapan bir fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Şahin yönetimindeki 45 J 9438 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.
Minibüste bulunan 11 işçi ve minibüs şoförü Hüseyin Şahin, kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (Manisa/DHA)
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