MEB, ‘Nurcu’lara ‘yardım’ toplama desteği de veriyor

Nur Cemaatinin uzantısı Hayrat Vakfı’na okullarda ‘yardım’ toplama desteği de verildiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “değerler eğitimi” bahanesiyle önünü açtığı Hayrat Vakfı’na, okullarda “yardım’’ toplama desteği de verildiği ortaya çıktı.

Nur Cemaati’nin “Yazıcılar’’ kolundan Hayrat Vakfı’nın yardım derneği, 2016’da önce Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek olarak kabul edildi. Hayrat İnsani Yardım Derneği adı altında vakıf, İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle 2017’de yine Bakanlar Kurulu kararıyla “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” arasına dahil edildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; 2013 yılında kurulan dernek, devlet desteğinin ardından hükümetin yurtdışındaki politikasına yönelik olarak ülke sınırları dışına yardım kampanyaları düzenlemeye başladı.

‘KARDEŞLİK’ HASSASİYETİ

Yıllar boyunca “değerler eğitimi’’ kapsamında İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesiyle okullardan milyonlarca lira toplamasına izin veren MEB, “kardeşlik’’ adı altında bu sefer de Hayrat Vakfı’na kapılarını açtı. Vakıf, “Sırada Kardeşlik Var” projesi kapsamında bakanlığa bağlı, resmi-özel bütün okullarda “yardım’’ toplama ve destek talebiyle MEB’e başvurdu. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün dört günde jet hızıyla başvuruyu kabul etmesiyle ‘gönüllülük’ esasına dayanarak Türkiye ve yurtdışındaki bütün MEB kurumlarına Hayrat faaliyetinin duyurulması talimatı verildi.

Nurcuların projesini bütün okullara duyurmak için genelgeler hazırlayan MEB, vakfın ‘’gönüllü’’ okul yöneticileri ve eğitimcilerin koordinasyonunda, “gönüllü’’ veliler ve öğrencilerle okullarda yardım kutusu, biletli organizasyon, kermes ve ‘çeşitli etkinlikler’ adı altında kapsamı sınırlanmamış faaliyetler düzenleyerek maddi kaynak toplamasının önünü açtı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 10:41

www.evrensel.net