TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin, görevden alındı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin Başkanlık görevinden alınarak Müşavirliğine atandı, yerine Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin Başkanlıktaki görevinden alınarak Müşavirliğe atandı. TÜBİTAK başkanlığına ise Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu atama kararları, 657 sayılı kanunun 59 ve 60. maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18. maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi ve 278 sayılı kanunun 5'inci maddesi gereğince uygun görüldü. (HABER MERKEZİ)

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