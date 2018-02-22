Adana’da derbi günü

Spor Toto 1’inci Lig’de Adana derbisi oynanacak.. Adanaspor ile Adana Demirspor karşılaşması 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Akif ÖZDEMİR

Spor Toto 1’inci Lig’de Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak derbi, bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

İki Adana takımının aralarında oynayacağı zorlu karşılaşma kentte büyük heyecan yaratırken, Adanaspor karşılaşmaya ev sahibi, Adana Demirspor ise deplasman takımı olarak çıkacak.

Puan tablosunda küme düşme sıralamasından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, oynadığı son 5 lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, Süper Lig’e yükselmek için playoff potasını hedefleyen Adanaspor da oynadığı son 5 maçta Adana Demirspor ile aynı istatistiklere sahip oldu.

MUSTAFA UĞUR DERBİ TECRÜBELİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, teknik direktörlük kariyeri boyunca Adanaspor karşısında takımını yönettiği 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de yenilgi aldı. 2012-2013 sezonunda da Adana Demirspor’da görev alan tecrübeli teknik direktör, çıktığı 2 Adana derbisinden 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor’da görev alan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Adanaspor’a karşı çıktığı tek derbi maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

‘KEYİF ALINACAK BİR MAÇ OLSUN’

Mustafa Uğur, Türkiye’nin ve Adana’nın en önemli derbilerinden birini oynayacaklarını belirtirken, şunları söyledi: “Adana şehri ve Adana Demirspor taraftarı için çok önem verilen bir müsabaka. Güzel, sıkıntısız bir maç oynamak ve galibiyetle bitirmek istiyoruz. Maça gelen taraftarların keyif alacağı bir karşılaşma olsun. Biz de bütün planımızı galibiyet üzerine yaptık. İnsanın hayatında derbiler farklı bir yer alır. Ben de Adana Demirspor’da 2015-2016 sezonuna derbiyle başlamıştım. O günkü maçtaki atmosfer hâlâ hafızalarımızdan silinmedi. Aynı keyfi yaşamak istiyoruz. Her şeyin üzerinde güzel bir maç olacağı kanaatindeyim.”

‘MUTLAKA KAZANMALIYIZ’

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise rakiplerinin son mağlubiyetiyle ligdeki konumu itibariyle sıkıntılı günler yaşadığını anlattı. Özköylü, şöyle konuştu: “Bizim üst sıralarda playoff grubunda yer almak için mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah keyifli güzel bir maç olur. Adana’ya Adana seyircisine güzel keyifli bir maç izletiriz. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her türlü çalışmalarımızı bu yönde yaptık.” (AdanaDHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 03:53

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