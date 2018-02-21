BM Genel Sekreteri Guterres: 400 bin kişi cehennemi yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde 400 bin kişinin 'cehennemi' yaşadıklarını söyledi.

New York’ta BM Genel Merkezi’nde Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen ‘Barış ve Güvenlik’ konulu oturumda konuşan Guterres, "Yeryüzünde düşmanlıkların sona erdirilmesini amaçlayan birçok görüşme bu konseyde yapılıyor. Elbette bu çabaları destekliyorum. Ancak Doğu Guta’nın daha fazla bekleyemeyeceğine inanıyorum. 400 bin kişi bu dünyada cehennemi yaşıyor. Bu nedenle tüm taraflara Doğu Guta’da tüm savaş faaliyetlerini durdurma, yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmaya, acil tedaviye ihtiyacı olan 700 kişinin tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyorum. Gözlerimizin önünde yaşanan bu korkunç insanlık trajedisine son vermeliyiz" dedi.



Güvenlik Konseyi’ndeki oturuma eski BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da katıldı. Ban Ki Moon, yaşanan istikrarsızlıkların dünyada çatışmaları daha da hızlandırabileceğine işaret etti ve ekledi, "İstikrarsızlıklar İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliklerin daha da artmasına, İran ile İsrail’in doğrudan çatışmaya yaklaşmasına yol açabilir. İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan şiddet, öteki bölgesel tehditler, bölgede güvenliğin bozulmasına hatta kontrol dışı kalması potansiyeline sahip olabilir."



Ban Ki Moon, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması, nükleer silahlardan arındırılması için gerçek bir diyalog sürecine ilişkin yakalanan umudun canlı tutulması gerektiğini vurguladı. (DIŞ HABERLER)

Doğu Guta’da iki günde 250 ölüm

www.evrensel.net