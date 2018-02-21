Almanya 14 Afgan sığınmacıyı sınır dışı etti

Almanya'nın Bavyera Eyaleti, 14 Afgan sığınmacıyı ülkelerine geri gönderdi. Afganistan Almanya'nın 'güvenli ülkeler' listesinde yer almıyor.

Almanya'da daha sıkı iltica politikasının önünü açacak tasarıya yeşil ışık yakılmasının ardından bugün 14 Afgan sığınmacı Münih Havaalanı'ndan ülkelerine geri gönderildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Bavyera Eyaleti Radyo Televizyon Kurumu tarafından yapılan haberlerde iltica başvurusu reddedilen 58 Afganistan vatandaşından 14'ünün sınır dışı edildiği bildirildi.

Bavyera İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre sınır dışı edilen sığınmacılardan altısının daha önce suç işlediği, üçünün de yanlış kimlik bilgisi paylaştığı belirtildi. İltica başvurusu reddedilen bir diğer sığınmacı ise terör şüphesi nedeniyle "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı. Haberde sınır dışı edilen 14 sığınmacıdan onunun Bavyera Eyaleti'nde iltica başvurusunda bulunduğu belirtilirken, geri kalan dört sığınmacının daha önce hangi eyalette iltica başvurusunda bulunduğuna dair bir bilgi verilmedi.

‘VATANDAŞLARIMIZI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ’

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann daha önce suç işlemiş ve yanlış kimlik bilgisi paylaşan kişilerin Almanya için bir güvenlik tehlikesi oluşturduğunu belirterek "Hukuk devleti olarak vatandaşlarımızı korumakla mükellefiz. Afganistan'ın güvenlik durumu hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak yeni bir durum değerlendirmesine kadar sınır dışı etme uygulaması devam edecek" dedi.

Bavyera Eyaleti 2017 yılında toplam 3282 sığınmacıyı sınır dışı etmişti. 2016 yılında Almanya genelinde ülkelerine geri göderilen 121 Afgan'ın 56'sı Bavyera Eyaleti'nde yaşıyordu.

SINIR DIŞILARINA SİVİL TOPLUMDAN TEPKİ

Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişi soğuk hava şartlarına rağmen kararı protesto ederek gösteri yaptı. Gösteriye çağrıda bulunan Bavyera Mülteci Konseyi yetkilileri yaptıkları açıklamada "Sınır dışı için değil, uyum politikaları için birlikte çalışalım" dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçtiğimiz sene Taliban ve diğer radikal grupların terör saldırıları sonucu Afganistan'da 10 bin sivil hayatını kaybetti. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 21:27

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