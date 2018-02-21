CHP’den hayvanları öldürene sekiz yıla kadar hapis teklifi

CHP sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürenlerin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için kanun teklifi verdi.

CHP, sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürenlerin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için kanun teklifi verdi. Teklife göre, hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürenler bir yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

HAYVANLARI ZEHİRLEMEK İÇİN ZEHİRLİ GIDA VE KİMYASALLARI DOĞRUDAN VEYA ÇEVREYE BIRAKARAK DOLAYLI YOLDAN VERENLER

Teklife göre, Hayvan Hakları Kanununda öngörülen cezalar saklı kalmak kaydıyla hayvanları zehirlemek için zehirli gıda ve kimyasalları doğrudan veya çevreye bırakarak dolaylı yoldan verenler iki yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu şekilde işlenen suçların toplu şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza yüzde elliden iki katına kadar artırılacak.

KASTEN ÖLDÜRÜRSE ÜÇ YILDAN SEKİZ YILA KADAR HAPİS

Sahipli veya sahipsiz hayvanları her kim kasten öldürürse üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Sahipli veya sahipsiz hayvanlara her kim kasıtlı olarak kötü davranır, işkence yapar, aç ve susuz bırakır, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakır, bakımlarını ihmal eder, fiziksel ve psikolojik acı çektirir, hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlar, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunur, hayvanlara tecavüz eder, işkence yapar, sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirir, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler verir ise fiilin şiddetine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

HAYVANLARI BAŞKA BİR CANLI HAYVANLA DÖVÜŞTÜRENLER

Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürenler bir yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Sahipli veya sahipsiz hayvanların, her kim ölümüne, yaralanmasına, kalıcı olarak beden bütünlüğünün bozulmasına taksirle neden olursa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Hayvanlara karşı söz konusu suçları işleyen kişiler çocukların bulunduğu ortamda, okul kantini ve servislerinde, hastane ve sağlık kuruluşlarında çalıştırılmayacak.” (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 21:16

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