İsrail biri çocuk 21 Filistinli’yi gözaltına aldı

İsrail askeri ve polisince Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yapılan operasyonlarda biri çocuk 21 Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail askeri ve polisince Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te bugün şafak vakti öncesi gerçekleştirilen baskınlar sırasında biri çocuk 21 Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli medyasına göre, İsrail askeri ve güvenlik güçleri, Ramallah dahil Batı Şeria’daki çeşitli bölgelerinde evlere yönelik baskınlar sırasında 15 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere toplam 16 Filistinli’yi gözaltına aldı.

Bu arada, Kudüs’te ve yakınlarında gerçekleştirilen baskınlar sonucunda gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 5’i bulduğu belirtildi. (ANKA)

(Fotoğraf: Arşiv)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 21:10

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