Lavrov’dan Suriye hükümeti ile diyalog kurma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm dış güçleri Suriye hükümetiyle diyalog kurmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm dış güçleri Suriye hükümetiyle diyaloğa başlamaya çağırdı. Afrin sorununun çözümlenebileceğini ifade eden Lavrov, Suriye hükümetinin “Kürtler dahil tüm etnik ve dini grupların temsilcileriyle görüşmesinin gerektiğini” de söyledi.

Sputnik İngilizce’ye göre, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Suriye’de varlık gösterenler başta olmak üzere tüm dış güçleri Şam ile diyaloğa başlamaya çağırdı.

Afrin konusuna değinen Lavrov, “Afrin’deki duruma ilişkin olarak ve bunun çözümünün kolaylaştırılması açısından Suriye’de var olan tüm sorunların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde çözümlenebileceğini söylediklerini” anımsattı. Lavrov, “Ve bu ilke, evrensel. Suriye’de varlığı olanları başta olmak üzere tüm dış oyuncuların Suriye hükümetiyle diyalog başlatılması gereğinin farkına varması gerek” şeklinde konuştu.

Lavrov, basın toplantısı sırasında Suriye hükümetinden Kürtlerle diyaloğu başlatmasını da istedi. Lavrov, “Ve Suriye Cumhuriyeti hükümeti, ülkesinin tümü üzerindeki egemenlik ilkesini göz önünde tutması lazım. Bunun anlamı da Kürtler dahil tüm etnik ve dini grupların temsilcileriyle konuşmak gerektiğidir” dedi.

Suriye’deki Kürt nüfusunun bir kısmının özerkliği ilan etmesinin barış sağlanmasına hizmet etmediğini söyleyen Lavrov, ABD ve koalisyonun eylemlerinin de çözümü kolaylaştırmadığı eleştirisinde bulundu. Lavrov, ABD ve başında olduğu koalisyonun eylemleriyle Kürtlerin özerkliğini ve açıkça Şam’a itaat etmedikleri olarak gösterilen yerel hükümetlerin kurulmasını teşvik ettiklerini de söyledi. (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 21:10

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