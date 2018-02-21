Yılmaz: Yaklaşık 500  öğretmen bakanlığımızca açığa alındı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, MEB tarafından yaklaşık 500, valilikler tarafından ise 3 bine yakın öğretmenin açığa alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Şu anda bakanlığımız tarafından açığa alınmış yaklaşık 500 civarında bir öğretmenimiz var. Ancak bunun dışında valilikler tarafından da açığa alınmış 3 bine yakın öğretmenimiz var. Dolayısıyla İçişleri Bakanımızdan rica ettim. Lütfen valiliklerimize talimatı verelim, bu öğretmenlerle ilgili yani ne düşünüyorlarsa olabilir kamudan ilişiğinin kesilmesinin kamuya daha uygun olduğunu değerlendiriyorlarsa bunu bize bildirsinler yok eğer ki bu kimselerin kamuda çalışması kamu hizmetinin görülmesinde bir sakıncası yoktur diye bir görüşe varırlarsa bize bildirsinler” dedi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında saat 14.00’te açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Genel Kurul’da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:

“400 bin öğretmen atanması talebi var. 'Fakat siz şu anda 25 bin öğretmen ataması yapıyorsunuz, 150 bin yapın'. 150 bin yapalım ama devletin ekonomisi var. Bu ekonomi içinde hakim ihtiyacı var, polis ihtiyacı var, hemşire ihtiyacı var. Dolayısıyla da devlet planlama yaparken sadece bir alanda yapsak diğer alanlarda hizmet aksayacak. Dolayısıyla istiyoruz ki sağlıkta da hizmet aksamasın. Güvenlikte de hizmet aksamasın. Adalette de hizmet aksamasın. Eğitimde de hizmet aksamasın diye. Peki öğretmen ataması yapmıyoruz ama dersler boş mu geçiyor, hayır, ne yapıyoruz, öyle veya böyle ücretli öğretmenlerle biz bunları gideriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde sayı gittikçe azalmış durumda, daha da azaltacağız.”

Görevden alınan ve ihraç edilenlere ilişkin soruya da Bakan Yılmaz şu yanıtı verdi:

“Şu anda bakanlığımız tarafından açığa alınmış yaklaşık 500 civarında bir öğretmenimiz var. Ancak bunun dışında valilikler tarafından da açığa alınmış 3 bine yakın öğretmenimiz var. Dolayısıyla İçişleri Bakanımızdan rica ettim. Lütfen valiliklerimize talimatı verelim, bu öğretmenlerle ilgili açıkta kalmasınlar yani ne düşünüyorlarsa olabilir kamudan ilişiğinin kesilmesinin kamuya daha uygun olduğunu değerlendiriyorlarsa bunu bize bildirsinler, yok eğer ki; 'bu kimselerin kamuda çalışması kamu hizmetinin görülmesinde bir sakıncası yoktur' diye bir görüşe varırlarsa bize bildirsinler ki hem açıkta olan öğretmene ücret ödüyoruz üçte ikisini ödüyoruz maaşının hem de öğretmen olmadığı için yerine bir de ücretli öğretmen görevlendiriyoruz. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar bir çalışma yaptık bakanlık bünyesinde. İnşallah valiliklerimizin çalışması da neticelendiğinde bunlar sonuçta bizim vatandaşımız.” (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:45

www.evrensel.net