İzmit’te Nâzım Hikmet gecesi 

Dünya Şairi Nazım Hikmet, İzmit’te “Nazım aramızda, 116 yaşında” etkinliğiyle anıldı.

Dünya Şairi Nâzım Hikmet, İzmit’te “Nazım aramızda, 116 yaşında” etkinliğiyle anıldı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde (SDKM) gerçekleşen etkinliği Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Eğitim Sen, Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Birlik Dayanışma birlikte düzenledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını KYÖD Başkanı Mehmet Toker yaptı. Cezaevlerinde olan barış savunucularına selam gönderen Toker, “Nâzım’ı anlamak, onunla yaşamak... Ne mutlu ki bu topraklarda yaşadık, onunla aynı toprağa bastık, onunla aynı pencereden dünyaya baktık. Nâzım, bir özgürlük savaşçısıydı, barış savaşçısıydı. Bu yüzden yıllarını cezaevinde geçirdi. Bugün de cezaevleri barış ve özgürlük sevdalıları ile dolu. Buradan onlara selam gönderiyoruz” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:33

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