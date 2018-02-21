68 yıl önce  askerlik yaptığı  halde ‘kaçak’ 

1950-1953 yılları arasında askerlik yapmasına rağmen 88 yaşındaki Memet Aydın'a 'yoklama kaçağı' olduğu iddiasıyla 21 bin 519 TL ceza kesildi.

Memet Aydın (88) adlı yurttaşa, 1950-1953 yılları arasında askerlik yapmasına rağmen “yoklama kaçağı” olduğu iddiasıyla 21 bin 519 TL ceza kesildi.

Mezopotamya Ajansından Metin Yoksu’nun haberine göre; Batman’da yaşayan 88 yaşındaki Memet Aydın adlı yurttaşa askerliğini yapmadığı iddiasıyla Kurtalan Kaymakamlığınca 21 bin 519 TL para cezası kesildi. 4 Mayıs 1930 doğumlu Aydın, 1950-1953 yılları arasında askerliğini yaptığını, o dönem Kore Harbi’nin olduğunu askerlik anılarının dün gibi taze olduğunu dile getirdi. Diyarbakır Merkez İstihkam 2. bölükte askerliğini yaptığını vurgulayan Aydın, kesilen para cezasına avukatı aracılığı ile yaptığı itiraz dilekçesinde nüfusta yaşanan karışık nedeni ile böylesi bir ceza çıkmış olabileceğini bildirdi.

‘O DÖNEMDEN SAĞ KALAN KALDI MI BİLMİYORUM’

Askerlik arkadaşlarından kimileri ile bir dönem görüştüğünü aradan yıllar geçtikçe ve evden tek başına çıkamaz duruma gelince çoğu ile irtibatının kesildiğini anlatan Aydın, “Kimi arkadaşlarımın öldüğünü biliyorum. O dönemden sağ kalan var mı bilmiyorum. 88 yaşına geldim. Bu yaştan sonra askere çağırılıyorum. Seferberlik dahi olsa gidemem çünkü yarı yatağa bağlıyım. Bir karışıklık var. Benim adım Memet, kayıtlara bir dönem Mehmet olarak geçmiş. Bulut olan soyadımı Aydın olarak değiştirdim. Kayıtlara ‘Mehmet Bulut’, ‘Memet Bulut’, ‘Mehmet Aydın’ veya ‘Memet Aydın’ olarak bakılırsa askerliğimin yapıldığı görülecektir” dedi.

Kendisinin elinde evrak olmadığını söyleyen Aydın, “Üzerinden 60 küsur yıl geçmiş. Bu kadar yıl sonra yapılan bir hatanın cezası bana kesilemez. Yetkililerden cezanın kaldırılmasını talep ediyorum” diye ekledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:23

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