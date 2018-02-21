Doktorlara ‘güvenlik’ soruşturması engeli

Kamu alımlarına 'güvenlik' soruşturması şartı getirilmesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600 doktor adayı işe başlatılmadı.

OHAL ilanından bu yana kamu alımlarına “güvenlik” soruşturması şartı getirilmesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 600, Diyarbakır’da ise en az 96 doktor, gerekçesi tam manasıyla belirtilmeden işe başlatılmadı.

OHAL ilanı ile birlikte kamu kurumlarına memur alımının neredeyse tamamına mülakat sistemi getiren hükümet, herhangi bir kesinleşmiş hüküm aranmaksızın birçok kişiyi kamuda çalışma hakkı elde ettiği halde güvenlik soruşturmasından geçmediği için işe başlatmadı. Mezopotamya Ajansından Rıfat Şahin’in haberine göre: Diyarbakır’da en az 96, Türkiye genelinde ise yaklaşık 600 doktor adayı işe başlatılmadı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra atama için gerekli şartları yerine getiren doktor adayları, Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine tebliğ edilen yazı ile şoka uğradı.

TEK SATIRLIK RET

Atanmayı bekleyen doktorlara “gizli” ibare ile gönderilen yazıda, “KPSS 2017/5 sonucuna göre yerleştiğiniz sözleşmeli personel pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki atama şartlarını taşımadığınız anlaşıldığından, atamanız yapılamamıştır” denildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde devlet memurluğu için aranan özel ve genel şartlar sıralanmakta, kanunun ilgili maddesine 676 sayılı KHK ile ekleme yapılarak devlet memuru olacak kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından geçmiş olmaları gerektiği belirtildi. Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının nasıl bir şekilde yapılacağı ve neleri kapsadığı detaylı olarak KHK’de düzenlenmese de yürürlükteki uygulama kapsamında tebliğ edilen yazılarda güvenlik soruşturmasından kişinin nasıl geçmediği de detaylı olarak belirtilmiyor.

‘NİÇİN ALINMADIKLARINI BİLMİYORLAR’

Yaşanan olaya tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Sigortalar Emekçileri Sendikası (SES) Avukatı Erhan Ürküt, “güvenlik” soruşturmasından geçemeyen kişilerin niçin geçemediklerini bilmediklerini belirterek, “Bize müracaat eden doktor adaylarının hiçbiri hakkında açılmış bir soruşturma dahi yok. Güvenlik soruşturmalarının sosyal medya hesapları, sosyal çevre araştırması veya öğrencilik dönemlerinde katıldıkları eylemler incelenerek yapıldığını düşünüyoruz. Ancak bunların hiçbiri yargı kararı değildir ve doktor olacak kişinin önünde engel de değildir. Engel olabilmesi için iddiaların soruşturulması ve mahkemece yargılaması yapılarak karara bağlanması gerekir” diye konuştu.

‘DAVA AÇILMASI GEREKİYOR’

“Güvenlik” gerekçesiyle ataması yapılmayan sağlık çalışanlarına yargı yoluna başvurma çağrısı yapan Ürküt, “Bu konuyla ilgili açtığımız çok sayıda dava var. Bu davaları kazanacağımıza inanıyoruz. Bazı arkadaşlar karara itirazda bulunuyor, buna gerek yok. Tebligatı alan arkadaşların 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açmaları gerekir. Aksi takdirde hak kaybına uğrayabilirler” uyarısında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:23

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