Tarihi elektrik fabrikasının satışa çıkarılmasına tepki

EMO İzmir Şubesi, İzmir Alsancak’taki tarihi elektrik fabrikasının arazisiyle birlikte satışa çıkarılmasına tepki göstererek sahip çıkma çağrısı yaptı

İzmir Alsancak’taki tarihi elektrik fabrikasının arazisiyle birlikte satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan çıkarıldı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi “Elektrik fabrikasının ülkenin kıt kaynaklarıyla zor şartlarda kamulaştırıldığını unutmadan, tarihi değerimize tüm İzmirliler sahip çıkmalıdır” dedi.

KORUNMASI GEREKEN, TESCİLLLİ YAPI

EMO tarafından yapılan açıklamada, “Devlet İhale Kanunu’nun kısıtlamalarına tabi olmadan, arazisi için satılmak istenilen elektrik fabrikası, İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 8 Ocak 1998 tarihli kararıyla ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescillenmiştir. Tapu kaydına da yansıyan bu tescile ilişkin kurul kararında yapının özellikleri nedeniyle tarihi belge niteliği taşıdığı ve gelecek kuşaklara iletilmesi gerektiği belirtilmiştir” denildi.

İZMİR’E YENİDEN KAZANDIRILMALI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Elektrik fabrikasının ülkenin kıt kaynaklarıyla zor şartlarda kamulaştırıldığını unutmadan, tarihi değerimize tüm İzmirliler sahip çıkmalıdır. Kentte yaşayan tüm yurttaşlar ve elektrik fabrikasında yıllarca emek veren meslek büyüklerimiz adına, başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları; binanın restore edilerek İzmir’e yeniden kazandırılması için girişimde bulunmaya davet ediyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:22

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