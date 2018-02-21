Yemek hakkımızın gasbını kabul etmiyoruz’

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi, beş yüz bini aşkın memuru ilgilendiren yemek kartlarının iptalini gasp olarak nitelendirerek kabul etmediklerini açıkladı.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi, beş yüz bini aşkın memuru ilgilendiren yemek kartlarının iptalini gasp olarak nitelendirerek kabul etmediklerini açıkladı.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube binasında yapılan açıklamada konuşan şube başkanı Erdal Karakuş, belediyeler ve diğer kamu kurumlarında çalışan ve beş yüz bini aşkın memuru ilgilendiren yemek kartlarının iptaline tepki gösterdi. Karakuş, “Danıştaya açtığımız iptal davası dışında, tüm demokratik, fiili ve meşru mücadeleyi örgütlü gücümüzle ortaya koyacağız” dedi.

Karakuş “Bu durum, çalışanlar arsasında huzursuzluk, eşitsizlik ve çalışma barışını bozucu sonuçları doğuracaktır. Doğrusu, yemek yardımının, memurun işyerine yakın lokanta vs işletmelerde kullanabileceği kart uygulamasıdır” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:22

www.evrensel.net