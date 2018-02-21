5 işçinin öldüğü facianın davası yeniden görülecek

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 6 yıl önce, göletteki elektrik direğini tamir ederken ölen 5 işçi ile ilgili davada Yargıtay 6 sanığa verilen cezayı bozdu

Hümeyra PARDELİ

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 6 yıl önce, göletin içinde bulunan elektrik direğindeki arızayı gidermek için bindikleri deniz bisikleti alabora olan 5 işçinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle 6 sanığa verilen cezayı Yargıtay az buldu. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca sanıklar hakkında alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan eksik ceza tayinine gidildiğine dikkat çekti.

Sanık ve ölen işçilerin avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12’nci Ceza Dairesinde yeniden incelendi. Üç üyenin bozma, başkan vekili ile bir üyenin muhalefet şerhi koyduğu kararda, barajda su içerisinde kalmasına rağmen kaldırılmayan Aras-Edaş Erzurum İl Müdürlüğüne ait enerji nakil hattı direğinin olaydan üç gün önce devrildiği, bu nedenle köylere elektrik verilemediği hatırlatıldı. İşçilerin kendi imkanları ile temin ettikleri belediyeye ait 2 kişilik deniz bisikletine 5 kişi bindiklerine değinilen kararda, yer yer buz tutan baraj göletinde devrilen direğe ilerledikleri aktarıldı.

Gölet kazasındaki 5 işçinin ölümünde ihmaller zinciri

HAKKANİYETE UYGUN OLMALI

Deniz bisikletinin su alması ile işçilerin gölete düştükleri, kurtulmak için bir saate yakın mücadele verdiklerine vurgu yapılan Yargıtay kararında, “İl merkezi ve çevreden gönderilen kurtarma ekiplerinin zamanında ulaşıp müdahale edememesi nedeniyle otopsi raporlarından da açıklandığı şekilde gölette boğularak hayatlarını kaybettikleri olayda, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK’nin 61/1 ve 22/4 maddelerinde yer alan ölçütlerden olan sanıkların kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle TCK’nin 3/1’inci maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerekirken; beş kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda, meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek sanıklar hakkında alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan eksik ceza tayini, kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden bozulmasına” denildi. Muhalefet şerhi koyan başkan vekili ile bir üye ise yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu görüşüne katıldı. Muhalefet şerhinde kurtarma çalışmalarında zafiyet yaşandığı belirtildi.

Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (Erzurum/DHA)

1 saat boyunca ‘kurtarın bizi’ diye bağırmışlar

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:21

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