Almanya, Yücel’in tahliyesini mahkemeden önce öğrendi

Almanya'nın Deniz Yücel’in tahliye olacağını tahliye eden mahkemeden 2 gün önce bildiği ve onun için Yücel'i çıkartmak için uçak tuttuğu iddia edildi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Deniz Yücel’in tahliye olacağını, onu “tahliye” eden mahkemeden iki gün önce bildiği ve bu nedenle de Yücel’i yurt dışına çıkarmak için özel uçak tutuğu iddia edildi

Haber ajansı dpa’nın haberine göre Deniz Yücel’in serbest kalacağına ilişkin ilk işaret 14 Şubat’ta geldi. Habere göre 9 Şubat’ta Almanya’nın tatil bölgesi Lech am Vorarlberg’te kayak tatiline giden ve 20 Şubat’ta da cezaevinde Yücel’i ziyaret izni olan Başkonsolos Birgelen, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in bürosundan gelen bir mesajla tatilini yarıda kesti. Gabriel’in bürosundan Birgelen’e Yücel’le ilgili bir hareketlenme olduğu bilgisi aktarıldı ve en hızlı şekilde İstanbul’a geri dönmesi istendi. Birgelen, 14 Şubat’ta Lech am Vorarlberg’i terk ederek özel bir uçakla İstanbul’a gideceği başkent Berlin’e döndü. Deniz Yücel’in de bu uçakla Almanya’ya dönmesi planlandı.

Gazeteci Deniz Yücel 1 yıl sonra serbest bırakıldı

İSTANBUL’A İNER İNMEZ SİLİVRİ’YE

Ancak İstanbul’daki mahkemeden çıkacak karar beklendiği için Aerowest firmasına ait uçağın havalanması gecikti. Konsolos Birgelen de daha önce ulaşabilmek için tarifeli bir uçakla İstanbul’a hareket etti ve İstanbul’a iner inmez Silivri’ye geçti. Birgelen, İstanbul’a dönerken Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel ve Avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirildi. Tahliye olabileceği haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları ve Deniz Yücel’in yakın arkadaş çevresi de İstanbul’a geldi.

Öte yandan habere göre Başkonsolos Birgelen, “Deniz Yücel, inatçı kişiliğe sahip. Tahliye olduktan sonra hemen Türkiye’yi terk etmesi gerektiği söylenmesin” dedi. Birgelen, Yücel’in Türkiye’de kalması halinde yeniden tutuklanabileceğine ve benzer vakaların olduğuna dikkat çekti. 32. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinden beklenen tahliye haberi ise 16 Şubat Cuma günü öğleden önce geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da tahliye kararını doğrularken Münih Güvenlik Konferansında bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel de Deniz Yücel’in ülke dışına çıkış izni olduğu bilgisini verdi.

Alman basını: Deniz Yücel Almanya'ya dönmedi

BEŞİKTAŞ’TAKİ EVİNE GİTMEK İSTEDİ

Ancak Deniz Yücel’in tahliye olduktan sonra hemen havalimanına gitmek istemediği, önce İstanbul Beşiktaş’taki evine uğramak istediği belirtildi. Güvenlik önlemleri altında Beşiktaş’taki evine götürülen Deniz Yücel, burada arkadaşlarının çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülü açıklamasını yaptı. Deniz Yücel, bu videosunda neden tutuklandığını ve neden serbest bırakıldığını bilmediğini söylemişti.

‘BAŞKONSOLOS HUZURSUZ ANLAR YAŞADI’

Ajans haberinde Deniz Yücel’in evindeyken Başkonsolos Birgelen’in huzursuz anlar yaşadığı ve Deniz Yücel’in bir an önce uçağa binmesini istediği kaydedildi. Yücel’in Birgelen’in uyarıları ile kedisini de yanına alarak, arkadaşları ile birlikte uçağa binmek için yola çıktığı belirtildi.

Haberde havalimanına giderken Yücel’le Alman diplomatların nereye gidileceğini tartıştığı da aktarıldı. Bunun üzerine Deniz ve Dilek Yücel’in cezaevinde evlendiği ve henüz balayı yapmadıkları için arkadaşları ile birlikte balayına gitmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Ancak uçağın Berlin’e uğraması ve Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Berlin’de inmesi üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. Uçaktan hiç inmedikleri belirtilen Yücel, Yücel’in eşi ve arkadaşlarının güneyde, güneşli bir yere gittikleri belirtildi.

Deniz Yücel de cumartesi günü Twitter’dan “Almanya’da değilim, dostlarımın arasındayım” mesajını paylaşmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:22

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