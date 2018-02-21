SANA: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı 

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde ‘Halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı’ iddiasına yer verildi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu birinci ayını doldurması sonrası PYD/YPG ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin anlaşmaya vardığı ve hükümet milislerinin Afrin'e ulaşmaya başladığına dair iddialara bir yenisi eklendi.

Sputnik’in haberine göre, Suriye resmi haber ajansı SANA, ''Türk rejiminin saldırganlığına karşı koyan halkı desteklemek için halk güçlerinin yeni grupları Afrin'e ulaştı'' iddiasında bulundu.

SANA, daha önce de Suriye hükümetine bağlı milisler olan halk güçlerinin 20 Şubat'ta Afrin'e girmeye başladığını duyurmuştu.

Aynı enformasyonu paylaşan Arap haber sitesi Al Masdar, 'Ulusal Savunma Güçleri'nin Afrin'e girdiğini ve Kürt savaşçıların saflarına katıldığını' aktardı.

'TÜRKİYE'NİN BOMBARDIMANINA RAĞMEN GİRDİLER'

Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG güçlerinin sözcülerinden Reyzan Hedu, bugün Sputnik'e, bu iddiaları teyit eden yönde bir açıklama yaptı.

Suriye hükümeti yanında savaşan güçlerin Türkiye'nin bombardımanlarına karşın Afrin'e ulaşabildiğini söyleyen Hedu, ''Afrin'e gönderilen birlikler Suriye hükümetinden, Suriye ordusunun komutanlığından talimat alıyor'' iddiasında bulundu.

Hedu, şu vurguyu yaptı: "Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan), hükümeti ve basını, Afrin'e giden güçlerin Şii olduğunu söylemekle mezhepçi bir alt metin kullanmış oldu. Bizse Suriye'de mezhepsel ve etnik çeşitliliğimizle gurur duyuyoruz." (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 20:19

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