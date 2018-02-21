Suriye ordusunun Afrin'e girmesini medya nasıl gördü?

Hürriyet, 'İlk Konvoya Topçu Ateşi’ derken, Yeni Şafak, 'Terör konvoyu püskürtüldü’ dedi.

Afrin’e yönelik askeri operasyon devam ederken Suriye ordusu güçleri Afrin’e girdi. Dünya medyasında geniş yer bulan gelişmenin görüntüleri de paylaşıldı.

Ancak Türkiye’de gelişmeleri iktidar yanlısı medyadan, ya da Aydın Doğan medyasını veya Sözcü gibi ‘iktidar muhalifi’ gazetelerden takip ediyorsanız bu gelişmeyi öğrenme şansınız yok. Çünkü bu gazetelere göre Suriye ordusu güçleri, Afrin’e girişi TSK’nin top atışı ile engellendi.

Afrin operasyonu başladığı günden bu yana sermaye medyasının tüm gazetelerinde savaş kutsanıyor, milliyetçilik pompalanıyor. Gazeteler her gün cephenin bir yerine bayrak diktiği haberlerle birlikte gerçeklerin savaşın, çatışmaların gölgesinde eriyor. Önceki gün Suriye hükümet güçleri “Suriye’nin sınırını savunmak üzere” Afrin’e geçtiği haberleri gündeme düştüğünde de sermaye medyası aynı pratiği gösterdi.

Dünya basınında da geniş yer bulan haberlere göre, “Suriye hükümet güçlerine bağlı askerler Afrin halkına yardım etmek için Afrin’e girdi”. Bu gelişme üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Afrin’e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar” açıklamasını yaptı.

Yaşanan bu gelişmeler gazetelerin birinci sayfalarında Erdoğan’ın açıklamaları ile yer buldu. İktidar yanlısı medyadan, ‘muhalif’ Aydın Doğan medyasına ve ‘en muhalif’ Sözcü’ye kadar bütün gazeteler, Suriye ordusu güçlerinin Afrin’e giremediğini yazdı.

HÜRRİYET BAŞI ÇEKTİ

Aydın Doğan’ın Hürriyet’i, bu gelişmeleri ‘İlk Konvoya Topçu Ateşi’ başlığı ile manşetine taşıdı. Habere göre “20 araçlık konvoy, TSK’nin uyarı amaçlı topçu ateşi, üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmek zorunda kaldı”. Suriye ordusu güçlerinin Afrin’e giriş görüntülerinin yayımlanmasına rağmen haberi manşetine bu ifadelerle taşıyan gazete Erdoğan’ın açıklamalarını ise “Bedelini öderler” ifadeleri ile birinci sayfasına taşıdı.

Aydın Doğan’ın bir diğer gazetesi Posta ise Erdoğan’ın bu sözlerini manşet yaptı: ‘Bedeli Ağır Olur’. Posta da tıpkı Hürriyet gibi güçlerin Afrin’e giremediğini yazdı.

Habertürk gazetesi ise gelişmeyi ‘Geldikleri gibi gittiler’ başlığı ile birinci sayfasına taşıdı.

İKTİDAR MEDYASI, DOĞAN MEDYASI, SÖZCÜ...

Pek çok konuda birbirine karşı olan iktidar yanlısı medya ile Doğan medyası bu konuda aynı fikirde. Her iki medya grubu da konvoyun Afrin’e giremediği. Yayımlanan görüntüleri görmezden gelen gazetelerden Yeni Şafak da ‘Gelirseniz böyle olur’ başlığı ile gördüğü haberde tıpkı Hürriyet gibi, 20 araçlık konvoyun TSK tarafından bombalandığını ve geri döndüklerini yazdı. İktidara yakın pek çok gazete ise gelişmeyi görünmez kılmayı tercih etti. İktidar yanlılığı konusunda bayrağı elinden tutan gazetelerden Star gelişmeyi birinci sayfasından yalnızca bir başlıkla görmeyi tercih etti. ‘Afrin Göründü’ manşeti ile çıkan gazete, bu gelişme için ise ‘Rejim ve PYD’nin kirli oyununa tanklarımız müdahale etti’ başlığını kullandı. Sabah, ‘Terör konvoyu püskürtüldü’ başlığı ile gördü.

‘Muhalif’ Sözcü gazetesi de gelişmeyi tıpkı iktidara yakın gazeteler gibi gördü. Sözcü sürmanşetinden verdiği haberde ‘Esad’ın milislerine Mehmetçik darbesi’ başlığını attı. O da diğer gazeteler gibi konvoyun vurulduğunu ve Afrin’e girmeden geri çekildiğini yazdı. (MEDYA SERVİSİ)

'Suriye ordusuna bağlı birlikler Afrin'e girdi'

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 18:49

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