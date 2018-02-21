EMO Demokrat Mühendisler Grubu'ndan kongre çağrısı

EMO İstanbul Şubesinin genel kurulu öncesi açıklama yapan Demokrat Mühendisler Grubu ‘İktidarın baskılarına karşı taleplerimiz için birleşelim’ dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin 41. Genel Kurulu 24 Şubat Cumartesi günü Perpa Ticaret Merkezinde , seçimleri ise 25 Şubat günü Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde yapılacak. Genel Kurul öncesi EMO Demokrat Mühendisler Grubu tarafından yapılan açıklamada “TMMOB’ye yönelik saldırıları bertaraf etmek için AKP destekli listeye karşı, odamıza sahip çıkmaya, tüm üyelerimizi EMO’da demokrat geleneğin devamı için mevcut Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Celepsoy ile başlayan ‘mavi listeye’ oy vermeye çağırıyoruz” denildi.

TTB ve TMMOB olmak üzere meslek odalarının hedef tahtasına konduğuna dikkat çeken EMO Demokrat Mühendisler grubunun açıklama metninde şu ifadelere yer verildi: “Odalarımıza saldırılar, ülkemizde ve dünyada barış isteyen, sağlıkta dönüşüm politikalarının karşısına dikilen, özelleştirme süreçlerinde kamuoyunu bilgilendiren, Karadeniz’in mikro HES’lere kurban edilmemesi için mücadele eden, nükleer santrallerin ülkemizi nasıl bataklığa sürükleyeceğine karşı toplumu uyaran, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmaması için her şeyi göze alarak mücadele eden örgütlerimizden öç alma girişimleridir.”

Zor bir dönemde tüm meslektaşlarını, AKP iktidarının baskılarına ve talepler etrafında birleşmeye çağıran Demokrat Mühendislerin listesinde şu isimler bulunuyor:

ASIL YÖNETİM KURULU ADAYLARI

1-EROL CELEPSOY-8267 Elektrik Mühendisi (34. 35. 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

2- HAKKI KAYA OCAKAÇAN- 8408 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi (EEMKON 2015 Düzenleme Kurulu Başkanı Elektronik MEDAK Başkanı)

3- HÜSEYİN ERGÜN DOĞRU – 11231 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi (39. 40. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

4- FAİK KEMAL ÖZOĞUZ – 9768 Elektrik Mühendisi (39. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi)

5- MUSTAFA AYDIN – 9075 Elektrik Mühendisi (39. 40. Dönem Şişli Temsilcisi)

6- TAYFUN İŞBİLEN- 21059 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi (40. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi)

7- MAZLUM KAPLAN- 52465 Elektrik Elektronik Mühendisi

YEDEK YÖNETİM KURULU ADAYLARI

1- BEYZA METİN –36959 Elektrik Elektronik Mühendisi (38. 39. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

2- ERHAN KARAÇAY- 12109 Elektronik ve Haberleşme Mühendisi (36. 37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı)

3- RECEP CEM ERKANLI – 10984 Elektrik Mühendisi (38. Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı)

4- REŞAT MURAT GÖRGÜ– 21033 Elektrik Mühendisi

5- GÖKHAN SERDAR ÖZCANLAR-26766 Elektrik Mühendisi (39. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

6- SERKAN UĞUR BAYRAKTAR- 55264 Elektrik Elektronik Mühendisi

7- UĞUR VOLKAN VARLIK- 30259 Elektrik Elektronik Mühendisi

DEMOKRAT MÜHENDİSLER GRUBUNUN PROGRAMI

EMO Demokrat Mühendisler Grubu tarafından mavi listeye oy verme çağrısı yapılan açıklamada:

* “Yerli, yenilebilir kaynakların öne çıkarıldığı planlı bir enerji politikası

* Ücretli çalışan meslektaşlarımızın hakları için

* Mühendisler asgari ücreti mücadelesi için

* Diploma yetkilerine sahip çıkan, genç meslektaşlarımızın belgeler peşinde koşmadığı meslek yaşamı, daha fazla meslek içi eğitim için

* Meslek alanındaki cinsiyetçi politikalara karşı

* Üyesiyle rekabet etmeyen, kuruluş amacından uzaklaşmayan bir Elektrik Mühendisleri odası için

* Oda yönetmeliklerinin uygulanmasının keyfiyete tabi olmadığı ve örgüt için demokrasinin tahsis edildiği bir meslek odası için adayız” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 19:25

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