Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında 6 hastane kapatılacak

Ankara Tabip Odası kapatılacak hastaneler için dava açtı.

Ankara Tabip Odası (ATO), Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında kapatılacağı bildirilen 6 hastane için hukuki süreç başlattı. Oda, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı.

Sağlık Bakanlığı Ankara’da yapımı devam eden ve 2018 yılında açılması planlanan Bilkent Şehir Hastanesi açıldığında şehir merkezinde bulunan 6 hastanenin kapatılacağını duyurdu. Bu hastaneler Numune, Yüksek İhtisas, Atatürk, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Çocuk, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dışkapı Çocuk Sağlığı Hemotoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastaneleri.

ATO yaptığı basın toplantısıyla bu hastanelerin kapatılmaması için Ankara İdare Mahkemesine dava açtığını duyurdu. ATO Genel Sekreteri Mine Önal, kapatılacak 6 hastanenin Ankara için önemine dikkat çekerek, “Bu hastaneler vergilerle finanse edilen, ücretsiz hizmetin öncelendiği, çalışanlarının da birer kamu çalışanı olduğu şifa merkezleriydi. Şimdi ise şifa merkezi değil, alışveriş merkezi kılıklı, özel kişi ve holdinglere peşkeş çekilen bir anlayışla buralar terk edilecek. Bu kurumlar eksiklikleri de olsa cumhuriyetin halkçı anlayışının birer örneği” dedi. Ankara’nın her yerinden ulaşımın olduğu köklü hastanelerin kapatılmasında bir kamu yararı olmadığının çok açık olduğunu ifade etti.

EĞİTİM HASTANELERİ KAPATILACAK

Önal, eğitim ve araştırma hastanesi olan bu hastanelerin geleceğin doktorlarını yetiştirdiğini, bilim ürettiğini de kaydetti. Hastanelerde hekimler dahil planlamanın nasıl olacağına dair bilgilendirme yapılmadığını belirten Önal, kendi yaptıkları çalışmanın da hekimlerin kaygılı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

‘MERSİNLİLER ŞEHİR HASTANESİNİ TERCİH ETMİYOR’

Önal, bir yıl önce açılan ve iki devlet hastanesinin kapatılmasına sebep olan Mersin Şehir Hastanesine ilişkin Mersin Tabip Odasının yaptığı çalışmayı paylaştı. Önal, “Mersinlilerin şehir hastanesi yapılmadan önce kendilerine sorulması halinde yüzde 80.9’u kapatılan iki hastanenin kapatılmamasını, ilave devlet hastanesi yapılmasını tercih edeceklerini belirtti. İhtiyaç duymaları halinde ise sadece yüzde 3.7’sinin şehir hastanesini tercih edeceğini, yüzde 45.5’i kent merkezinde tek kalan Toros Devlet Hastanesini tercih edeceğini bildirdi” dedi.

Önal, halkı bilgilendireceklerini ve yetkilileri göreve çağıran, hastanelere sahip çıkan bir imza kampanyasının devam ettiğini söyledi. Önal, yetkilileri göreve çağırarak, “Hastanelerimizi kapatmayın, onları koruyun, geliştirin, yeni açılacak hastanelerle birlikte iş yüklerinin azalmasına ve daha rahat sağlık hizmeti vermelerini sağlayın” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:58

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