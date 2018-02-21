Doğu Guta’da iki günde 250 ölüm

Suriye hükümet güçlerinin cihatçı grupların kontrolündeki Doğu Guta’daki bombardımanında iki günde ölenlerin sayısının 250’ye çıktığı ileri sürüldü.

Suriye hükümeti güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki cihatçı grupların kontrolündeki Doğu Guta’da düzenlediği bombardımanlarda son iki günde ölenlerin sayısının 250’ye çıktığı ileri sürüldü.

Birleşmiş Milletler bölgedeki durumun “kontrolden çıktığı” açıklaması yaptı.

Doğu Guta, Esad yönetimi karşıtı cihatçı grupların başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölge. Rusya’nın desteklediği Suriye hükümeti yanlısı güçler pazar gecesinden bu yana bölgeyi geri almak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

10 KÖYE YENİ SALDIRILAR

İngiltere merkezli ve cihatçılara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar gecesinden bu yanaki top ateşi ve hava saldırılarında en az 250 kişinin öldüğünü açıkladı.

Doğu Guta çevresindeki 10 kasaba ve köye yeni saldırılar düzenlendiği belirtildi. BM yaralıların çıkartılması ve yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Hükümet, geçen kasımdan bu yana Doğu Guta’ya sadece bir insani yardım konvoyunun girişine izin verdi ve bölgede ciddi gıda kıtlığı olduğu söyleniyor.

DOĞU GUTA’DAKİ CİHATÇILAR KİMLER?

Doğu Guta’da hakimiyet Suudi Arabistan destekli Ceyş-el İslam (İslam Ordusu) örgütünün elinde. Ancak bölgede el Kaide bağlantılı, eski adı el Nusra olan Heyet Tahrir el Şam güçleri de bulunuyor.

Bölge Rusya, İran ve Türkiye’nin yürüttüğü Astana toplantıları sürecinde “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilmişti. Geçen ekimden bu yana ise çatışmalar şiddetlenmeye başlamıştı. Suriye ordusunun bölgeye kara harekatı hazırlığı yaptığı belirtilmişti. (DIŞ HABERLER)

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