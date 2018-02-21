Elazığ’da ‘askeri sayım’ı reddeden tutuklulara darp

Elazığ 2 No’lu Cezaevindeki tutuklular askeri sayımı reddettiği için darbedildi.

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan tutuklular, aileleriyle yaptıkları haftalık kapalı görüşte, geçen cuma gününden bu yana sabah ve akşam askeri düzende sayım vermeyi reddettikleri için işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar oluşan tutuklular, darp raporu almak için revire götürülmediklerini kaydetti.

‘ÖLÜMCÜL DARBELER VURDULAR’

Tutuklu Çetin Atlan, gardiyanların cuma günü koğuşlarını basarak askeri sayıma girmelerini istediğini; ancak kendilerinin bunu reddettiğini söyledi. Atlan, “Cuma günü gardiyanlar koğuşları bastı. Bize, ayağa kalkıp sayım vermemizi istediler. Ancak biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Bunun üzerine bize bağırarak hakaret etmeye başladılar. Üzerimize coplarla saldırıp ölümcül darbeler vurdular. Hasta ve yaşlı arkadaşlarımıza da coplarla saldırıp zorla ayağa kaldırmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı. Gardiyanların darbettikten sonra odalarına kamera yerleştirdiklerini ifade eden Atlan, “İşkence yapmadıklarını iddia etmek için böyle bir yönteme başvuruyorlar” dedi. Murat Mengüş de, cezaevinde yaşadıklarını, “Bu tarz dayatmaların tek tip elbise uygulamasının provası olduğunu düşünüyoruz. Ancak bizim moralimiz iyi ve onların istediklerine boyun eğmeyeceğiz” sözleriyle anlattı. Mengüş, askeri sayım dayatmasının savcılıklarca, ‘Bakanlıktan gelen genelge’ye dayandırıldığını belirtti.

FELÇLİ HASTANIN ALTINDAN SANDALYEYİ ÇEKTİLER

Darba maruz kalanlardan biri de felçli tutuklu Mehmet Dursun. Dursun da, oturduğu sandalyenin gardiyanlar tarafından altından çekildiğini söyledi. Ayakta duramadığını anlatan Dursun, “Gardiyanlar ayağa kalkamayacağımı bilmelerine rağmen zorla beni kaldırmaya çalıştılar. Kalkamayınca sandalyenin ayağını kırdılar ve arkadaşlarımın yardımı sayesinde yere düşmekten kurtuldum” dedi. Tutuklular, insan hakları örgütleri, siyasi partileri ve duyarlı tüm kesimlere duyarlılık çağrısı yaptı. Cezaevinde yapılan uygulamaya tepki gösteren aileler ise Elazığ Ceza İnfaz Savcılığına suç duyurusunda bulundu. (Elazığ/MA)

İHD: İŞKENCENİN SON BULMASINI İSTİYORUZ

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan hasta tutuklu İdris Başaran’ın geçtiğimiz hafta askeri düzende sayım dayatmasını kabul etmediği için saldırıya uğramasını protesto etmek amacıyla baba Mehmet Emin Başaran ile birlikte şube binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Üyesi Filiz Öğretmen yaptı. Hasta tutuklu İdris Başaran’ın gardiyanların saldırısına uğradığını hatırlatan Öğretmen, 16 Şubat itibarıyla koğuş arkadaşlarıyla birlikte beton zemin üzerinde yatırıldığını söyledi. Yapılanın açık bir işkence olduğunu belirten Öğretmen, “Bu işkence İdris Başaran şahsında katlanıyor. Çünkü Başaran epilepsi, kalın bağırsak, kalp, mide ve çölyak hastası. Ayrıca 3 kez anjiyo olmuş bir hasta mahpustur” dedi. Başaran’ın 1994’den beri hapishanede olduğunu ve yaklaşık 15 yıldır hasta olmasına rağmen cezaevinde kaldığını belirten Öğretmen, “ Başaran, Bursa H Tipi Hapishanesi’nde ortada olan tüm raporlara rağmen, hastaneye götürülüp muayene edilmeden ring aracında bekletilip cezaevine geri götürülüyor. Kandıra Hapishanesi’ndeyken ağır aksak da olsa tedavisi sürerken Bursa H Tipi Hapishanesi’nde hastaneye götürülmediği gibi ‘Senin ilacın Türkiye’de yok. Yurtdışından getirteceğiz’ denilerek ilacı dahi verilmiyor. Bu uygulama bile işkenceyken, 12 Şubat’tan bu güne fiziki işkence de görüyor” diyerek tepki gösterdi. Başaran’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyleyen Öğretmen, “İşkencenin son bulmasını istiyoruz.” dedi. (İstanbul/MA)

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