Erdoğan’dan bakanlığa talimat: Zinayla ilgili çalışma yapın

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Adalet bakanlığımızın çalışmasının detaylarını paylaşırız.’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘zina’ konusuyla ilgili çalışma yapılması talimatı verdiğini söyledi.

Erdoğan, cinsel istismar olayları için yasa hazırlandığını belirttiği konuşmasında, “Zina konusunda yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir özeleştiridir; bu konuda bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs. belki de aynı kapsam içinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye’nin, batı ülkelerinin birçoğundan farklı konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli” demişti.

Sözcü İbrahim Kalın, basın toplantısında gelen soru üzerine “Cumhurbaşkanımız bu konu ile ilgili çalışma yapılması talimatını verdi. Adalet bakanlığımızın çalışmasının detaylarını paylaşırız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 16:53

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