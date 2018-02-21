MAZLUMDER Eski Başkanı Gergerlioğlu'ya 2,5 yıl hapis cezası

MAZLUMDER eski başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu’ya sosyal medyadan yaptığı paylaşımından dolayı 2,5 yıl hapis cezası verildi.

MAZLUMDER eski başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu’ya sosyal medyadan yaptığı “Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun” paylaşımından dolayı 2,5 yıl hapis cezası verildi.



Yazılarında Olağanüstü Hal (OHAL) ile birlikte yoğunlaşan hak ihlallerine dikkat çeken İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’nin (MAZLUMDER) eski başkanı ve Artı Gerçek yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.



1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, sosyal medya hesabından “Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza” paylaşımında bulunduğu için hakkında dava açılan Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı. Yargılama sonucunda Gergerlioğlu’na 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kararı Artı Gerçek’e değerlendiren Gergerlioğlu, mahkemenin cezayı verebileceği en üst sınırdan verdiğini, savcının bile bu cezayı talep etmediğini söyledi.

Davaya itiraz edip İstinaf Mahkemesi’ne göndereceklerini söyleyen Gergerlioğlu, savcının hakkında yapılan 6 ayrı suçlamadan sadece birinden ceza verilmesini istemesine rağmen, mahkeme heyetinin tüm suçlardan ceza verip, ertelemeye girmemesi için de en üst sınırı uyguladığını belirtti.

'MÜCADELE ETMEYE DEVAM'

Hakkında verilen bu karara dair yazılı bir açıklama da yayınlayan Gergerlioğlu, şunları belirtti:



“Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada bir barış gününde ‘Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın’ temasıyla oluşturulan mizansen bir fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda ‘Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı…! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizde…! Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirileri yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza…!’ yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verilmiştir



Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konuşma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum. Hukukun rafa kaldırıldığı bu dönemde hakkımda verilen bu çok haksız kararı kabul etmiyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu topraklarda tüm kimliklerin, görüşlerin insan haklarına uygun, özgür bir hayatı yaşayabilmesi için mücadeleme devam edeceğim.”



Davaya itiraz edip İstinaf Mahkemesi’ne göndereceklerini söyleyen Gergerlioğlu, savcının hakkında yapılan 6 ayrı suçlamadan sadece birinden ceza verilmesini istemesine rağmen, mahkeme heyetinin tüm suçlardan ceza verip, ertelemeye girmemesi için de en üst sınırı uyguladığını belirtti. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:29

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