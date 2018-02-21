DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in 31.5 yıla kadar hapsi istendi

Afrin operasyonuna gösterdiği tepki ve siyasi çalışmaları nedeniyle tutuklanan DTK Eş Başkanı Leyla Güven hakkında 31,5 yıla kadar hapis istendi.

Afrin operasyonuna gösterdiği tepki ve siyasi çalışmaları nedeniyle tutuklanan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında 3 ayrı suçlamadan 31,5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı gösterdiği tepki ve yaptığı açıklamalar, DTK'de yaptığı çalışmalar nedeniyle 22 Ocak'ta Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınarak 31 Ocak'ta tutuklanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "Silahlı örgüt kurma veya yönetme", "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" ile suçlanan Güven'in 17,5 yıldan 31,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:18

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