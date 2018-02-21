‘Maçka Parkı’nı yok ederseniz biz de İBB'yi parka çeviririz’

Eylem Nazlıer

İstanbul

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maçka Parkı’ndaki Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi kapsamında 199 ağacın kesilmesini protesto etti. Aralarında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Meclis üyeleri, sanatçı Orhan Aydın, HDK üyeleri ve çok sayıda yaşam savunucusunun katıldığı eylem, Saraçhane'de bulunun İBB binası önünde yapıldı. Açıklama öncesi "Maçka Parkı'nı yok ederseniz biz de belediyeyi parka çeviririz" pankartı açan grup, burada ip atlama, kitap okuma etkinlikleri yaptı. Sık sık "Maçka halkındır halkın kalacak", "İstanbul ölüyor ihanet sürüyor" sloganlarını atan grup, açıklama sırasında "İstanbul'un altını oyma maçka parkına dokunma" pankartı açtı.

'PARKLAR ŞANTİYE ALANI DEĞİL'

İlk sözü alan Peyzaj mimari Çağdaş Öztürk, Maçka Parkı'nda yapılmak istenenin insanların bir arada parkı kullanmasını engellemek olduğunu söyleyerek şunları aktardı: "Biz o yüzden kenti savunanlar olarak parklar şantiye alanı değil diyoruz. Bugün de şunu demek için bir arayadayız. Sizler parkları yok ederseniz, bizler de binaları park yaparız. AVM'leri park yaparız."

'İSTANBUL'U SARAY'DAN ALACAĞIZ'

Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Maçka Parkı'na sahip çıkmak, Gezi'de olduğu gibi doğaya, insana, gelecek kuşaklara kötülük yapan bir iktidara 'dur' demek için buradayız. Ne yazık ki geçmişte olduğu gibi bugün de talan ekonomisi ve rant amacıyla yapılan işlerin doğaya ve insana faydası olmadığı gibi zararlarını görebiliyoruz" dedi.

CHP olarak İstanbul'u hep birlikte Saray'dan alıp halka vermenin yolunun mücadelemizden geçeceğine inandıklarını da sözlerine ekleyen Kaftancıoğlu, "İstanbul halkına ve doğasına uygun olması gerektiği gibi çözümler üretiyoruz. İstanbul'un trafik sorununu böyle tünellerle bir yerden alıp, lastikli araçları bir yere taşıyarak çözemezsiniz. Bunu İstanbul'a en az 50 km raylı sistem oluşturarak İstanbul'un trafik sorunu çözülebilir dedik. Onların amacı İstanbul'un trafik sorununu çözmek değildir" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL PLANSIZ BİR ŞEKİLDE KATLEDİLİYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ise şunları söyledi: "Doğa katliamıyla ilgili hergün yeni bir şey önümüze geliyor. Maçka Parkı’nda yaşadıklarımız da bunlardan bir tanesi. Yaptığımız başvurular sonucu yargı ilk planı iptal etti. Şimdi yeni planı bir değişiklikle yeniden önümüze getirdiler. Ak parti grubunu bilgilendirmeye çalıştık. Yapılan işin yanlış olduğunu defalarca söyledik. Maalesef söylediklerimizi dinlemiyorlar, kendi bildiklerini uyguluyorlar. Biz bu plana itiraz ederken, bu lastik tekerlekli araçların daha da yoğunlaşmasını sağlayacak önlemlerin doğru olmadığını söyledik. Master plan içersinde böyle bir tünel olmadığını ve bunların günü kurtarmak için yapılan plan olduğunu aktardık. Maçka Parkı içerisinde yok edilen 3 buçuk dönümlük arazinin malesef daha büyük ve daha ağır sonuçlar doğuracak kısmı hayata geçirilmek istenmişti. Direnmenin sonucu parkın kenarına alarak tepkimizi kırmaya çalıştılar. Ama biz bunun da doğru olmadığını ifade ettik red oyu verdik. Yargı süresi devam ediyor. İstanbul plansız bir şekilde yeşili katledilen bir kent haline dönüştü. Kamu yararın yanında toplum yararı da gözetilmesi. Bunlardan kurtulmanın yolu direnmektir. Bu anlayış İstanbul'u yönetmeye devam ederse İstanbul'un sonu olacaktır."

'KENTİN ALTINI DELİK DEŞİK YAPTILAR'

Son olarak yaşam savunucuları adına açıklama yapan Emekli Öğretmen Suzan Bektaş, karayolu tüneli için 200'e yakın ağacın kesildiğini hatırlatarak, başta Beşiktaş halkı ve İstanbullular olarak projeden derhal vazgeçilmesini talep ettiklerini söyledi. Bektaş, "Kent içinde karayolu tüneli çok tehlikeli bir uygulamadır. Avrupa ülkelerinde 500 metreden fazla tünel inşaatı çok sıkı kurallara bağlıdır. Ülkemizde ise, 'madem tünel açma makinemiz var, boş durmasınlar' mantığıyla İstanbul gibi binlerce yıllık bir kentin altı delik deşik ediliyor. Bugün buraya projenin sorumlusu İBB'yi son kez uyarmaya geldik. Karayolu tüneli projesinin vereceği zararları daha önce pek çok kez açıkladık; tekrar söylemeye geldik" diye konuştu.

Bektaş taleplerini şu şekilde açıkladı:

* Parkların altına karayolu tüneli yapılamaz. Yapıldığı takdirde parktan ne kadar az alan gittiği söylenirse söylensin; yukarı çıkacak egzoz dumanları parkın temiz havasını öldürecektir ve dolayısıyla park işlevini yitirecektir.

* İBB bütün park ve yeşil alanların altını karayolu tüneli veya zemin altı otopark inşaatı adı altında betonlaştırma kararı aldı. Yeşil alanların, parkların altları oyulup betonlaştırıldıkça yağmur suları toprakla buluşamayacaktır. Bu olmayınca, yağan en hafif yağmurda bile geçtiğimiz sene gördüğümüz afet manzaraları bu şehrin normali olacaktır.

* 3. köprü bağlantı yollarıyla yeni yapılaşmalardan gelecek trafiğin şehrin merkezine bu tünellerle verilecek olması söylendiği gibi trafiği rahatlatmayacaktır. Oluşacak trafiğin bütün bu yoğunluk, gürültü ve kirinin esas olarak merkeze çok ciddi zararı olacaktır.

* Maçka Parkı resmi afet toplanma alanıdır. Depremini bekleyen bir şehrin altının oyulması, üstündeki yapılar için ciddi çatlama, sarsılma riskleri oluşturduğu gibi afet toplanma alanı güvenli olmaktan çıkarmaktadır.

* Tünel inşa edilirse, şehrin tarihi ve merkezde kalan son yeşil alanları olan Maçka Parkı, Dolmabahçe, Ihlamur Kasrı ve Ortaköy vadisi de büyük zarar görecek. Şehir merkezinin akciğerleri egzoz gazlarıyla öldürülecek."

'ŞEHİR HEPİMİZİN'

Son olarak İstanbul'a sahip çıkmak son şanslarının olduğunu vurgulayan Bektaşi, "Umudumuzdan, direncimizden parkımızdan ve elbette İstanbul'dan vazgeçmeyeceğiz. Unutmayalım! Şehir, hep birlikte mücadele edersek kurtulur!" dedi.

Açıklama, atılan sloganlarla son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:56

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