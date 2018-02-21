Dicle Üniversitesi eski Rektörü ve yardımcısına tahliye

'FETÖ'den tutuklu bulunan Dicle Üniversitesi Eski Rektörü Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Aytekin Sır'ın tahliyelerine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dicle Üniversitesi'nde ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 22.5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Rektör Ayşegül Jale Saraç ve aynı dosyada yargılanan Rektör Yardımcısı Aytekin Sır'ın tahliyelerine karar verildi. Saraç, Türkiye'nin ilk başörtülü kadın rektörü olarak tanınmıştı.

Dicle Üniversitesi'nde ihraç edilen eski Rektör Prof. Dr.Jale Saraç ile yardımcıları Aytekin Sır, Aslan Bilici ve eski Genel Sekreter Sabri Eyigün hakkında, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından 22.5'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayşegül Jale Saraç ile Aytekin Sır hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Aslan Bilici ve Sabri Eyigün katılmadı.

'BİZE MADALYA TAKILMASI GEREKİRKEN, YARGILANIYORUZ'

Duruşmada söz hakkı verilen eski Rektör Saraç, üniversiteden gelen listelerde yanlışlık olduğunu belirterek, “Listenin bir kısmı bizim dönemimizde alınmayan, önceki dönem alınan kişilere aittir. Yine ihraç olanların bir kısmı o dönem HDP ile ilgili imza toplanması ki, buna kamuoyunda barış bildirgesi deniliyor, onunla ilgili ihraçlardır. Geriye 14 kişi kalmış. Bunlardan 7'si merkezi atamayla, yani bakanlık tarafından atanan kişiler, 3'ü ise yanlış tarihlerle yazılmış. Kalan 4 kişi gerçekten FETÖ'den işlem görüp ihraç olan kişiler. 2 bine yakın personel alınmasına rağmen ortaya çıkan rakam bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımızı ortaya koymaktadır. Zaten bu 4 kişinin yargılaması devam ediyor.Tahliye olanlar bile var. Bize madalya takılması gerekirken, burada yargılanıyoruz" dedi.

Saraç'ın avukatı Bülent Güldamlası ise, 17-25 Aralık sürecinden sonra üniversiteden gelen listede yanlışlıklar olduğunu belirterek, "Bunların müvekkillerinin aleyhine olmasına rağmen, biz bu listeyi eksiksiz ve doğru kabul etsek bile, 17-25 Aralık sürecinden sonra 500’e yakın personelden 14 kişi FETÖ'den işlem görmüştür. 17-25 Aralık sürecinden önce ise, toplam 142 işlem yapılmış. 2 bine yakın kişinin bulunduğu listede bu sayı ve özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonraki belirleme kadrolaşma iddiasının gerçekle bağdaşmadığını ortaya koyuyor. Üniversiteden gelen atama ve ihraç evrakları dikkate alındığında müvekkilin tutuklu kalmasını gerektirecek bir sebep kalmadı" dedi.

Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, sanıklar Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Ayşegül Jale Saraç ve Aytekin Sır'a yüklenen suç vasfının lehe değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak, adli kontrolle serbest bırakılmalarına hükmetti. Sanıkları yurt dışına çıkış yasağı getiren mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:36

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