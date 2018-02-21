Kalın: Olağanüstü durumlarda Şam rejimiyle temas kurulabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şam yönetimi ile resmi bir temasın olmadığını ancak olağanüstü durumlarda temas kurulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye ordusuna bağlı birliklerin bir anlaşma çerçevesinde Afrin’e girdiği iddiaları için, ‘Çok ciddi sonuçları olacaktır’ dedi. Kalın, Şam ile resmi temas olmadığını ifade ederek, "Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimimiz doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’de haftalık bilgilendirme toplantısını düzenledi.

Kalın, Afrin operasyonuyla ilgili, “Suriye Hükümeti ile YPG arasında anlaşma imzalandı mı?’ diye haberler çıktı. Biz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ifade ettik. Dün yaşanan hadise, Halep civarından gelip Afrin’in güney uçlarına, oradan da şehre gitmeye çalışan 40-50 araçlık konvoyun girme teşebbüsünü gördük, bu topçu atışları ile püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Anlaşma olsa bile Türkiye olarak bir harekatla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Rejim veya başka unsurların bu adımlarının çok ciddi sonuçları olacaktır” dedi.

‘ŞAM İLE DOLAYLI TEMASLAR KURULABİLİR’

“Ankara-Şam teması olur mu?” şeklindeki soruyu da Kalın, “Bizim Şam rejimi ile resmi temasımız söz konusu değil. Astana çerçevesinde 3 garantör ülke olarak bizim Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri koordine etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Zaman zaman bu mesajlar, Rusya ve İran üzerinden Şam rejimine de iletilmekteydi. Dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde istihbarat birimimiz doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir. Doğrudan Ankara-Şam arasında siyasi veya diğer alanlarda temas trafiğimiz söz konusu değil” dedi.

‘AMERİKAN YÖNETİMİNDEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ’

ABD ile ilişkilere de değinen Kalın, “YPG’ye desteğin sonlandırılması, Münbiç’ten çıkarılması konusunda beklentilerimiz çok açık ve nettir. Artık PYD-YPG ile işbirliğinin sona erdirilmesi gerekmektedir. Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ meselesinde de biz Amerikan yönetiminde somut adımlar bekliyoruz. Ne Obama, ne Trump döneminde netice verici uygulama görmedik. Şu anda Amerika’da bulunan bu kişilerin Türkiye’ye iade edilmeleri ve yargı önüne çıkmalarıdır bizim beklentimiz. Trump yönetimi de somut adımlar atmalı. Bunlar gerçekleştiği taktirde hem ikili ilişkiler normalleşme sürecine girecek hem de Türkiye’nin güvenlik kaygıları giderilmek suretiyle bölgenin de istikrarı için önemli adım atılmış olacaktır” dedi.

‘KİMYASAL HADIM DEĞERLENDİRİLECEK’

Kalın da çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarında kimyasal hadım dahil bütün opsiyonların değerlendirileceğini söyledi. “Mevzuatla ilgili düzenlemelerin yanı sıra toplumsal farkındalığın da önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)

'Suriye ordusuna bağlı birlikler Afrin'e girdi'

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 13:19

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