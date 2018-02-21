HDP eski milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı

İstanbul’da gözaltına alınan HDP Kars Eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı.

19 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Kars Eski Milletvekili ve PM Üyesi Şafak Özanlı, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul'da hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında 19 Şubat günü gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Eski Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Şafak Özanlı, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Şafak, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. (İstanbul/MA)

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