İran ve İsveç arasında 'idam' ve 'vatandaşlık' restleşmesi

İsveç’in, İran'da ölüm cezası onanan bilim insanı Ahmet Rıza Celali’ye vatandaşlık vermesi, iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in İran Yüksek Mahkemesi’nin idam cezasını onadığı Ahmet Rıza Celali’ye vatandaşlık vermesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İsveç’in Tahran Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanına çağırıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bahram Kasımi, IRNA’ya “İsveç Büyükelçisine İran kanunlarına göre verilen vatandaşlığın kabul edilemez olduğunu ve Ahmet Rıza Celali’nin hâlâ İranlı sayıldığı söylendi. İsveç’in yaptığının uygunsuz ve dosthane olmayan bir eylem olduğu ve hiçbir ülkenin hiçbir şart altında İran’ın iç işlerine müdahale edemeyeceği vurgulandı” dedi.

Stockholm’de Karolinska Enstitisü’de uzman olarak çalışan Celali, 2016 yılında İran’a yaptığı ziyaret sırasında tutuklanmış ve casusluk suçundan ölüm cezasına çarptırılmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Celali’ye verilen ölüm cezasının uygulanmamasını talep etmiş, İran’ın Stockholm Büyükelçisi de idam kararını kınamak için Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İsveç Dışişleri Bakanlığı, Celali’ye İsveç vatandaşlığı verildiğini ve İsveçli yetkililerin Celali’yi cezaevinde ziyaret etmek istediklerini açıklamıştı.

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