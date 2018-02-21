Kayyım, öldürülen DEP’linin adını tabeladan indirdi

Kızıltepe'ye atanan kayyım, Uğur Kaymaz heykelini kaldırmıştı. Şimdi de öldürülen DEP ilçe başkanının adının verildiği halkevinin adını değiştirdi.

Daha önce 12 yaşında 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz'ın heykelini kaldıran Kızıltepe Belediyesi kayyımı Ahmet Odabaş, bu kez de 1993 yılında öldürülen DEP Kızıltepe İlçe Başkanı Şeyh Davut Yalçınkaya’nın adının verildiği halkevinin adını değiştirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eş başkanlar İsmail Asi ve Leyla Salman'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından yerlerine belediyeye kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, anıt, heykel, kadın merkezleri ve halk evlerine verilen isimleri tek tek değiştiriyor. Kayyım Odabaş göreve geldikten sonra ilk olarak, Kızıltepe'de 12 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşunla öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede yaptırılan heykeli kaldırarak, yerine saat kulesi dikti.

Odabaş, daha önce kapısına kilit vurduğu belediye bünyesindeki Ubeydullah Eren Sağlık Yaşam Merkezi’nin ismini Turgut Özal Kadınlar İçin Sağlık Yaşam Alanı Merkezi olarak değiştirerek yeniden açtı. Spor, sağlık eğitimi ve tıbbi hizmet sunan merkez, kayyım tarafından açılışı yeniden yapılmasına rağmen bir faaliyet göstermedi.

KADIN MERKEZİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

25 Şubat 2012'de DBP’li belediye tarafından açılışı gerçekleştirilen ve kadınlara avukat, psikolog ve sosyolog gözetiminde hukuki, psikolojik, sosyal ve aile içi iletişim konularında hizmet sunan Nûda Kadın Danışmanlık Merkezi’nin de faaliyeti kayyum tarafından durduruldu. Aynı zamanda bilgisayar, dikiş-nakış, okuma-yazma, İngilizce, gitar, çocuk gelişimi ve ana dilinde eğitim gibi konularda kursların da verildiği merkezin adı daha sonra Hanımeli Kadın Merkezi olarak değiştirildi.

BÜTÜN TABELALARI TURGUT ÖZAL'A ÇEVİRDİ!

Tepebaşı mahallesindeki Mehmet Sincar Parkı'nda bulunan Ş. Elî Temel Kültür ve Sanat Merkezi de kayyım tarafından kapatılan kurumlar arasında yerini aldı. 22 Temmuz 2013 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve her yıl yüzlerce öğrenciye bağlama, gitar, tiyatro, resim, keman, erbane ile halk oyunları kursunun verildiği merkezin ismi kaldırılarak, kapısına kilit vuruldu.



Odabaş, son olarak ilçeye bağlı Koçhisar mahallesindeki, 1993 yılında yeğeni Halim Yalçınkaya ile birlikte öldürülen Demokrasi Partisi (DEP) Kızıltepe İlçe Başkanı Şeyh Davut Yalçınkaya'nın adının verildiği halk evinin ismini, Turgut Özal Halk Evi olarak değiştirdi. (Mardin/MA)

Kayyım, Uğur Kaymaz heykelini kaldırdı

Kayyımların yok ettiği simgelerin haritası

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 11:13

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