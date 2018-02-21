Emrah Serbes'e 4.5 milyon liralık tazminat davası

3 kişinin ölümüne neden olan kazayı gerçekleştiren Emrah Serbes'e 4.5 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

Mehmet CANDAN

Aydın Otoyolu'ndaki kazada babası Ayhan Özçelik (59), annesi Nilgün Özçelik (51) ve kız kardeşi Zeynep Özçelik'i (16) yitiren Ahmet Mert Özçelik (24), 8 Mart’ta İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ceza davasında hakim karşısına çıkacak olan Emrah Serbes hakkında, avukatı aracılığıyla tazminat davası da açtı.

Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, müvekkilinin kazada tüm ailesini kaybettiğini belirterek 4,5 milyon liralık manevi tazminat talep etti.

Serbes’in kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan avukat Güler, mal varlığını da kaçırması ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi.

Tazminat davasının Torbalı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, geçen yıl 22 Eylül'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in yönetimindeki otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından bir süre önce iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise 'Suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. (İzmir/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 12:39

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