Dolar güne 3.80'in üzerinde başladı (21 Şubat 2018)

ABD Hazine tahvilleri faizlerinin son 4 yılın zirvesine çıkmasıyla küresel piyasalarda yükselen dolar, güne 3.80 liranın üzerinde başladı.

ABD Hazine tahvil faizlerinin hızlı yükselişinden aldığı destekle küresel piyasalarda yükselen dolar güne 3.80 liranın üzerinde başladı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, büyük şirketlere sağladığı büyük vergi indirimlerinin etkisiyle bu yıl borçlanmayı artıracağına ilişkin beklentilerle, Hazine tahvilleri faizleri son dört yılın zirvesine yükseldi.

Hazine faizlerindeki artışın etkisiyle yükselen dolar 3.8087 liraya kadar çıkarken, 1.25 dolardan 1.23 dolara düzeyine çekilen avro da güne 4.68 - 4.69 lira aralığında başladı.

ABD Hazine faizlerinin yükselmesi doları yükseltirken, küresel hisse senedi borsalarında satışlara neden olunca Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününü yüzde 2.11 düşüşle 113 bin 433 puandan kapattı.

DOLAR DEĞER KAZANIRKEN LİRADA KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Yatırım uzmanları doların gün içi kazançlarını genişletmesiyle kurda 3.80 düzeyinin üzerinde fiyatlamaların gündeme geldiğine işaret etti. Türkiye Tüketici Güveni endeksinin Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 azaldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi gelişmeler hakkında yaptığı açıklamaların takip edildiğini belirten uzmanlar ayrıca, Afrin’e yönelik haber akışının lira varlıklarını değer kaybına uğrattığını söyledi.

ABD PMI VE FOMC TUTANAKLARI İZLEYECEK

Doğan Haber Ajansının aktardığına göre uzmanların değerlendirmesi şöyle devam ediyor:

"Bu gelişmeler sonrası yükselişlerine hız kazandıran paritede bugün takip edilecek yoğun veri akışı bulunuyor. Bir önceki (ABD Merkez Bankası) Fed toplantısının ayrıntılarını içeren (Federal Açık Piyasa Komitesi) FOMC toplantısı tutanakları dışında ABD (Satınalma Yöneticileri Endeksi) PMI rakamları izlenecek. Doların 3.8075 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirerek yükselişlerine hız kazandırması durumunda alımların 3.8325 direnç seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz."

AVRO BÖLGESİ İMALAT PMI VERİLERİ İZLENECEK

"Günü oldukça hacimsiz geçiren paritede 4.65 - 4.6675 lira düzeyindeki fiyatlar ani bir yukarı yönlü atak ile 4.70 düzeyine yükseldi. Afrin harekatına yönelik artan tansiyon lira üzerinde baskı oluştururken, avro Bölgesi ZEW Endeksi beklentilerin üzerinde 29.3 gerçekleşti. Ayrıca Avro Bölgesi Şubat ayı tüketici güveninin ise azaldığını görüyoruz. Bugün ise parite açısından Avro Bölgesi İmalat PMI verileri izlenecek. Ayrıca açıklanacak olan FOMC tutanakları dolaylı olarak parite fiyatlamalarına yansıyabilir. Avro paritesinin 4.70 lira düzeyini aşmakta başarılı olamaması halinde paritede ani yükselişlerin düzeltmesi yaşanabilir. Böylece kritik 4.6830 lira desteği ilk hedef olarak ön plana çıkıyor."

ALTIN PİYASALARININ GÖZÜ ABD'DE

"Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımları sonrasında ons altının 1,328 dolar dolayına kadar gerilediği görüldü. Gün içinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı değer kayıpları ons altında düşüşleri bir miktar sınırladığı görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak olan öncü PMI ve konut verileri ile FOMC toplantı tutanakları dolar bazlı fiyatlamalarda volatilitenin artmasına neden olabilir. Ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,334 dolar düzeyi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1,318, 1,312 ve 1,306 dolar destek düzeyleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,334, 1,340 ve 1,344 dolar direnç seviyeleri izlenebilir."

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DURDU

"Resmi olmayan haber akışına göre, OPEC Teknik Komitesi, petrol piyasasında aşırı arzda azalmanın ivme kazandığı belirtilirken petrol piyasasının ikinci ve üçüncü çeyrek aralığında yeniden dengeye ulaşacağının öngörüldüğü açıklandı. OPEC Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda, petrol üretiminin azaltılması yönünde çalışmaların devam ettiği fakat beş yıllık ortalama hedefine ulaşılamadığını belirtti. Ham petrolün dün 62.80 dolar düzeylerini test ettiğini, fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Ham petrolün 50 günlük hareketli ortalaması olan 61.74 dolar düzeyi atlında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşlerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 60.90, 60.60 ve 60.20 dolar destek düzeyleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 61.90, 62.20 ve 62.60 dolar direnç seviyeleri izlenebilir." (EKONOMİ SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 09:18

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