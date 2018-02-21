Liseliler mevcut sistemi tartışıyor

Kayseri'den lise öğrencileri mevcut eğitim sistemine eleştirilerde bulunarak 'Okullarda AKP bayrağının sallanması'na tepki gösterdi.

ÇARE BAYRAK SALLAMA DEĞİLDİR

Temel lise öğrencisi

Kayseri

AKP iktidarının seçim süreçlerindeki reklamlarında “İstediğim şehirde, istediğim üniversitede okuma imkanım var” söylemlerini yıllardır görüyoruz. Ancak görünen köy bu değil. İşçi ve emekçilerin çocukları zor şartlarda okumak zorunda kalıyor. Ama yine de bir üniversiteye giriş yapamıyorlar, hem okuyup hem de çalışan öğrencilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla ve bu durum karşısında hiçbir çözüm aranmıyor. Bu durumdan şikayetçi olan öğrenciler okullarda paralı eğitime karşı durduklarında yöneticiler, “Lise öğrencisi siyaset yapmaz” derken Cumhurbaşkanı okullarda AKP bayrağının sallanmasını istiyor. Yani bu demek oluyor ki “Bizdensen siyaset yapabilirsin ama bizden değilsen yasak.” Bunlar sadece birkaç örnek.

Bunun dışında her sene sınav sisteminin değişmesi bir istikrarsızlık örneği. Geçen yıldan itibaren açık uçlu soruların üniversite sınavında karşımıza çıkması, bu yılın başlarında tarih sorularının kaldırıldığının açıklanması ve tekrar bu durumdan vazgeçilip yeniden sınav programına alınması, yetkililerin de kafalarının karışık ve ne yapacaklarını bilemez vaziyette olduklarının belirtileridir. Liselilerin, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin derdine çare bayrak sallama değildir.

BU MESELEYİ ES GEÇMEYİZ

Meslek lisesi öğrencisi

Kayseri

Kayseri’nin büyük meslek liselerinden birinde okuyan ve büyük bir fabrikasında staj yapan bir liseli olarak Erdoğan’ın “Liselerde Ak Parti’nin bayrağını dalgalandırmaya hazır mıyız?” sözlerine karşı benim de birkaç sözüm var! AKP iktidarı her geçen gün eğitim sistemi veya doğrudan liseleri ilgilendirecek adımlar, söylemler gerçekleştiriyor. Sonrasında ise “Okullarda politika yapmak yasaktır, devlet yöneticileri hakkında konuşma hakkınız yoktur” gibi konuşmalarla liselileri susturmak istiyorlar. Ancak kendilerinin de bildiği gibi liseli öğrenciler doğrudan kendilerini ilgilendiren konuları hayatta es geçmezler, geçmeyecekler!

Sınav sisteminde yapılan değişiklikler, baskıcı-gerici eğitim, Türkiye’nin batısından doğusuna bütün liseli öğrencileri ilgilendirmektedir.

BİZİ GELECEKSİZLİĞE İTEN BİR PARTİ BAYRAĞINI DALGALANDIRMAYACAĞIZ

Ticaret meslek lisesi öğrencisi

Kayseri

Biz öğrencileri çıkmaza sürükleyen sisteme karşı bizim için daha iyi bir gelecek olduğuna inanan, elinden bir şey gelmeyen ya da bir şey yapamayan, bütün bu olan bitene kayıtsız kalan milyonlarca öğrenci var.

Dayatılan eğitimi almak zorunda değiliz. Özellikle meslek liseli öğrencilerin bazı sistem değişikliğini kurtuluş olarak görmesine üzülüyorum. Liseden sonra işçi olmamızı isteyen sistem ne zaman düzelir? Bir umutsuzluk belirtmek istemiyorum ama bunun için de yapılması gereken şeyler muhakkak vardır. Eğitim ve sınav sistemi ile biz liselileri zora sokan, geleceksizliğe iten bir partinin bayrağını okullarda dalgalandırmayacağız.

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