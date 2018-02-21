Geleceğin gazetecileri: Gerçeği aktarmaya devam edeceğiz

Kocaeli Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümü okuyan öğrenciler, medyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emin KAPTAN

Resul CAN

Kocaeli

Bizler gazetecilik öğrencileri olarak günümüzde medyanın nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini gazetecilik öğrencileriyle konuştuk. Arkadaşlarımıza Akit TV’deki “Gün Başlıyor” Programının Sunucusu Yusuf Ozan’ın Cumhuriyet gazetesine yönelik tehditlerini de sorduk.

Gazetecilik Öğrencisi Zeki Seber, gazeteciliğin her şeyden önce özgür olması gerektiğini, halkın doğru ve aydınlık bilgiye yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Günümüzdeki medya kuruluşlarının birçoğu ‘Saray yönetimi’ tarafından yönlendirilmekte ve sansür dünyasına dönüşmüştür” dedi. Seber, halkın aydınlanmasına, sorgulamasına yönelik haber yapmaya çalışan emekçi gazetecilerin birçoğunun zaman içerisinde ya tutsak edildiğini ya da kovularak, sansürlenerek bastırılmak istendiğini söyledi. Kendini halkı aydınlatmaya adamış gazetecilerin hiçbir zaman yalnız olmadığını ve tehditlerin gazetecilik öğrencilerini de gazetecileri de yıldıramayacağını ifade eden Seber, “Aksine onlar korksun! Bizler geleceğin gazetecileri olarak gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gazetecilik Öğrencisi Berkay da medyanın bağımsız ve objektif olması gerektiğini dile getirdi. Ancak birçok medya kuruluşunun bağımsız olmadığını dile getiren Berkay, Akit TV sunucusunun Cumhuriyet çalışanlarına yönelik tehdidini hatırlattı. Berkay, “Akit TV sunucusunun yaptığı meslek ahlakından çok uzak bir olay. Düşünce, taraf, fikir, ne olursa olsun bu şekilde dile getirilemez ve bu olay sonucu yasal yaptırımlar olmalı” dedi.

Olayın mesleki ahlak ve hukuk çerçevesi dışında olduğunu, cezai yaptırımı olması gerektiğini söyleyen Berkay, “Bir kitle iletişim aracı üzerinden insanların kin duymalarını sağlamak ‘toplumsal kargaşaya’ yol açar” diye konuştu.

Gazetecilik Öğrencisi Onur medyanın tarafsız olması gerektiğini söylüyor. Onur, “Aslında insanlar içlerinde bulundukları durumu anlamıyorlar ya da anlamazlıktan geliyorlar; kendi iradeleriyle değil de üstekilerin istekleriyle hareket ediyorlar” diyor. Onur şöyle devam ediyor: “Akit TV sunucusu buna bir örnek.”

‘ETRAFIMIZI YARGI OKLARI İLE ÇEVİRMEMELİLER’

Gazetecilik 1. sınıf öğrencilerinden gurur da fikirlerinin özgür olması gerektiğini belirterek, “Bizler bir konu hakkında konuştuğumuzda etrafımızı yargı okları ile çevirmemeliler, fikirlerimizi özgürce savunmamız lazım” diyor.

Günümüzde muhalif medyanın baskı ve korku içerisinde olduğunu ifade ediyor. Gurur, “Bizim bu tür şeyleri aşmamız gerekiyor. Sonuçta Ortadoğu ülkelerine göre Türkiye Cumhuriyeti biraz daha ileri seviyede ama bizim ülkemizde bu hiyerarşi olduğu sürece basın özgürlüğü olamayacak ama umuyorum ki basın bir gün özgürleşir” dedi. Gurur “Akit TV’deki tehdidi yapan başka bir gazeteden olsaydı ya hapisteydi ya da savcılıktaydı. Çifte standart uygulanıyor” dedi.

www.evrensel.net