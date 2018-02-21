'Toplum sağlığını savunmaya devam edeceğiz'

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir 3. sınıf öğrencisi, geçtiğimiz günlerde tutuklanan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'yu yazdı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildirisi sonrası polisiyle, yargısıyla ve hatta hacamatçılarıyla Türk Tabipleri Birliğinin karşısına dikilenler, tokadını barış talep eden TTB’nin yüzünde patlatıyor. Birliği, tıp etiğinden bardak çekmeye geniş bir yelpazede mat ediyorlar. Zira bu sırada Dilovası sanayicilerinin ve AKP yargısının da ezeldendir gıcık olduğu Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Barış akademisyenlerinin bildirisini imzalamış, ihraç edilmiş yine de uslu durmamıştı. Durmuyordu efendim, uslu durmuyordu, HDK eş sözcülüğü görevini yürütürken bulunduğu her mecrada barış isteme cürmünü işliyordu. O durmaz da Hükümet durur mu? HDP kurultayı öncesinde gözaltına aldığı Hamzaoğlu’yu geçen hafta tutukladı.

Bu iflah olmaz barış sözcüsünü bir de “zehirlediği” öğrencisinden, benden dinleyin istedim...

Öncelikle sizlere bu satırları açık ismimle yazmak isterdim ancak, başımızda bir güvenlik soruşturması belası var ki sormayın... Hocamızla ilk kez birinci sınıfın başlarında “Barış ve Hekim” başlıklı dersinde tanıştık. Savaşların sonuçlarını Irak gibi savaş bölgelerinden fotoğraflar aracılığıyla göstermişti. Parçalanmış bedenler, yaralı çocuklar, kopmuş uzuvlar henüz fakülteye yeni başlamış bizleri oldukça etkilemişti...

Sonraki dönemlerde Dilovası sürecini anlattığı bir dersi olmuştu. Hekimlik değerlerinin hekimin kendini her zaman ve her koşulda; tüm savaş çığırtkanlarına, sermaye ve güç sahiplerine rağmen halkın yanında konumlandırmasını öğütlediğini söylerdi.

O yüzden Barış İçin Akademisyenler’den biri olması tesadüf değil, kendini konumlandırdığı yerin bir sonucuydu Onur Hoca’nın...

Diyorum ki mezun olur da güvenlik soruşturmasını geçersek sözümüz olsun: Hülagügillere karşı Onur Hoca’nın hekimlik değerlerini savunmaktan geri durmayacağız. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” demeye, sermayenin karşısında toplum sağlığını savunmaya devam edeceğiz...

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 03:51

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