Ankara Katliamı'nın firari sanığını serbest bırakmışlar!

Ankara Katliamı sanıklarından Nusret Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl Gürcistan sınır kapısında yakalanıp Türkiye’ye iade edildiği ortaya çıktı.

Birkan BULUT

Ankara

10 Ekim Ankara Katliamı ve birçok IŞİD davasının firari sanığı, örgütün Antep’teki sorumlularından Nusret Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl Gürcistan sınır kapısında yakalanıp Türkiye’ye iade edildiği ortaya çıktı. Ancak Yılmaz iki gün sonra aynı yerden yine geçmek istedi. Gürcistan polisi yine tespit etti. Ve Yılmaz’ın şu an nerede olduğu bilinmiyor.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile birçok IŞİD davasının firari sanığı Nusret Yılmaz’ın yasal yollardan Gürcistan’a geçmek isterken yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesine rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı. IŞİD’in Antep’teki yapılanmasının başında olan Nusret Yılmaz, Türkiye-Gürcistan sınırında yakalandı. Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili Adalet Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, 1 Şubat 2018 tarihinde ilgili yazıyı özet olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın özet halinde hazırladığı yazı, akılda birçok soru işareti bıraktı.

GÜRCÜLER ISRARLA GERİ GÖNDERDİ

Kurum adına Hakim Mustafa Dündar imzasıyla savcılığa gönderilen yazıya göre, olay Dışişleri ve Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından aktarıldı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan IŞİD’in Türkiye’deki sorumlularından 34 yaşındaki Nusret Yılmaz, 2017 yılı ortalarında Türkiye’nin Artvin Hopa ilçesine bağlı Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a girmek istedi. Bu sırada Türkiye sınır polisi geçişe izin verirken, Gürcü sınır polisi Yılmaz’ın hem Türkiye hem ABD tarafından arama kararı olduğunu tespit etti. Yazıda bunun üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın ortak kararı ile Türkiye’ye sınır dışı edildiği belirtildi.

YENİDEN AYNI YERDEN KAÇMAK İSTEDİ

Ancak olaydan iki gün sonra Nusret Yılmaz, yeniden ve hem de aynı sınır kapısından Gürcistan’a geçmeye çalıştı. Gürcistan makamları tarafından yeniden ülkeye girişine izin verilmeyen Nusret Yılmaz hakkında, Adalet Bakanlığı yazısında şöyle denildi: “Adı geçen (Nusret Yılmaz) hakkında Konsolosluk.net sisteminden yapılan incelemede 10.07.2017 tarihinde ‘yasadışı örgüt faaliyetleri’ sebebiyle ‘H’ tahdidi ve İnterpol tarafından yakalama kaydı konulduğunun görüldüğü, yurda giriş çıkış kaydına erişilmek istendiğinde ise müteaddit kereler ‘EGM Servis Hatası ; Veri Arama Kısmında Hata Oluştu’ uyarısı alındığı belirtilmiştir. Bu itibarle, adı geçenin sınırdışı edilmesi sonrası, hakkında söz konusu yakalama kararlarına istinaden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, yapılmış olması halinde işlem sonucundan tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim” denildi. Yazıda Nusret Yılmaz’ın ikinci kez Gürcistan’a girişine izin verilmemesinin ardından ne yapıldığı, Yılmaz’ın nerede olduğu konusunda bir bilgi verilmedi.

YANIT BEKLEYEN ÇOK SAYIDA SORU VAR

Adalet Bakanlığı’nın yazısı akıllarda birçok soru işareti yarattı:

- İnterpol ile aranan IŞİD örgütünün yöneticilerinden Nusret Yılmaz sınır kapısında Türk polisi tarafından neden yakalanmadı?

- Gürcü polisi tarafından İnterpol ile arandığı tespit edilen Nusret Yılmaz, Türkiye’ye iade edilmesinden iki gün sonra aynı sınır kapısından nasıl geçmeye çalıştı?

- Türkiye’ye iade edilen IŞİD’li Nusret Yılmaz neden serbest bırakıldı? İki gün sonra yeniden aynı girişimde bulununca akıbeti ne oldu?

- Nusret Yılmaz, Gürcistan sınır kapısından hangi yasal yollar ile çıkmaya çalıştı? Yılmaz, pasaportsuz geçişin olduğu bilinen Gürcistan sınır kapısında kendi nüfus kağıdını mı kullandı?

- Nusret Yılmaz’ın yurda giriş-çıkış kaydında gerçekten “Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Servis Hatası” ortaya çıktı mı?

FİRARİ SANIĞIN İADEYE RAĞMEN BIRAKILMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile birçok IŞİD davasının firari sanığı Nusret Yılmaz’ın yasal yollardan Gürcistan’a geçmek isterken yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesine rağmen serbest bırakıldığının ortaya çıkması

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka tarafından Meclis gündemine taşındı. Gazetemizde yayımlanan haber üzerinden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “10 Ekim Ankara Katliamı ve birçok IŞİD davasının firari sanığı Nusret Yılmaz neden yakalanamamıştır? Yılmaz’ın geçtiğimiz yıl Gürcistan’a hangi güvence ile yasal yollardan giriş yapma girişiminde bulunmuştur?” diye soran Beştaş, firari sanığın Türkiye sınırlarında bu denli rahat olmasının sebebinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

‘ADALETE OLAN GÜVEN SARSILIYOR’

Beştaş’ın Gül’e yönelttiği bazı sorular şöyle: “Gürcistan’ın Nusret Yılmaz’ı sınır dışı etmesinin üzerine firari sanık nereye gitmiştir ve nerede saklanmıştır? Türkiye sınır polisinin Bakanlığınızın da bilgisi dahilinde sanığın yurt dışına çıkış izni verilmesi IŞİD sanığının korunduğu anlamına gelmiyor mu? IŞİD sanığına verilen bu dokunulmazlığın sebebi nedir? Bunun anlamı IŞİD’in yaptığı eylemlerin Hükümetinizde meşru görülmesi midir? Nusret Yılmaz şu an nerededir? IŞİD sanıklarına özgü güvenlik zafiyetleri ile mahkemelerin iyi hal tahliyelerinin gerekçesi nedir? 10 Ekim Katliamı başta olmak üzere IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yargı süreçlerinde hiçbir gelişme yaşanmamasının sebebi de IŞİD sanıklarına verilen güvenceden mi kaynaklanmaktadır? IŞİD saldırılarının mağdurları adalet beklerken IŞİD sanıklarının bizzat Bakanlığınız eliyle korunmasının toplumda yarattığı kaygı ve adalete olan güvenin sarsılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

NAZLIAKA, DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Nazlıaka, Yıldırım’a “Selefiniz Ahmet Davutoğlu’nun IŞİD hakkında telaffuz ettiği ‘öfkeli çocuklar’ tanımlaması tarafınızca da benimsenmekte midir? Güvenlik zafiyetlerinin ve tahliyelerin nedeni bu anlayışa mı dayanmaktadır?” diye sordu. Nazlıaka’nın verdiği soru önergesindeki sorular şöyle: “Türkiye’de ve dünya ülkelinde sayısız katliama neden olan firari IŞİD terör örgütü sanıkları hangi yollarla yurt dışına çıkmaktadır? Gürcü polisi tarafından İnterpol ile arandığı tespit edilen Nusret Yılmaz, Türkiye’ye iade edilmesinden iki gün sonra aynı sınır kapısından nasıl geçmiştir? IŞİD’in Türkiye’ye dönük tehditlerinin devam ettiği böylesi bir dönemde tahliye ve güvenlik zafiyetlerinin nedeni nedir?” (İstanbul/EVRENSEL)



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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:59

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