Celalettin Can’la birlikte 16 kişi tutuklandı

HDP kongresi öncesi yapılan operasyonla gözaltına alınan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can dahil 16 kişi tutuklandı.

İstanbul’da HDK çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 16’sı çıkarıldığı hakimliklerce “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul’da 7 Şubat günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 30 kişinin adliye işlemleri sona erdi. 30 kişiden 19’u tutuklama istemiyle, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 28 kişinin ifadesi farklı dört sulh ceza hakimliği tarafından alındı. Hakimlikler tarafından Filiz Yılmaz, Metin İlan, Suphi Yıldız, Bedia Aydemir, Gonca Yangöz, Şamil Altan, Abdulselam Yolcu, Taylan Talaş, Hüseyin Gencer, Celalettin Can, Atilla Sayır, Erhan Sarıkaya, Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Ürün ve Can Memiş hakkında tutuklama kararı verildi.

İSTİHBARİ BİLGİ HDK SORUMLUSU OLMALARI

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Filiz Yılmaz, Metin İlan, Suphi Yıldız, Bedia Aydemir ve Gonca Yangöz'ün “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Yangöz’ün ayrıca “örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, gerekçesini ise dosyada bulunan telefon tape dökümlerine, HDK'nin Efrin saldırısına karşı açıklamasını ve HDK'nin Bölge Koordinasyonunda görev yaptığına dair istihbari bilgiler gösterildi. Hakimliğin istihbari olarak değerlendirdiği bilgi ise HDP Beyoğlu ilçe binasında 8 Ocak 2016 tarihinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen dokümanlarda şüpheli HDK sorumlusu olduğu ve cep telefonu numarasının yazılı olması olarak gösterildi. Hakimlik kararının devamında “Bir kısım şüphelilerin benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaları, verilmesi beklenen ceza miktarının üst sınırı, el konulan dijital materyallere İncelemenin henüz bitirilmemiş olduğu, bu haliyle delillerin toplanıyor olduğu, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına” ifadelerine yer verdi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği de Şamil Altan, Abdulselam Yolcu, Taylan Talaş ve Hüseyin Gencer’in tutuklanmasına karar verirken, Mehmet Ali Ulusoy’u ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. 4 kişi “örgüt üyesi olmak” gerekçesi ile tutuklandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Atilla Sayır, Celalettin Can ve Erhan Sarıkaya’nın tutukluluğuna karar verirken, Çiğdem Kılıç Uçar ve Elif Bulut’u ise serbest bıraktı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Ürün ve Can Memiş hakkında tutuklama kararı verdi. 7 kişi “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılanlar ise Hikmet Duman, Döne Gevher, Nurcan Keskin, İsmail Adanmış, Metin Fazıl, Hıdır Doğan, Abdurrezzak Acıbalık, Zakir Aydemir ve Hasan Sayan oldu.

Gazeteci Pınar Tarlak ve Abdullah Ertan ise savcılık işlemleri ardından direkt serbest bırakıldı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 14:32

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