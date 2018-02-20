Antalya’da imam hatip öğrencilerine cihat şiiri okutuldu

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya Konyaaltı’da bulunan Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda bahçeye çıkartılan öğrencilere “Minareler süngü, kubbeler miğfer” dizelerinin yer aldığı şiir okutuldu, tekbir getirtildi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü tarafından İl sınırları içerisinde bulunan İmam Hatip Okulu öğrencilerine, aynı gün aynı saatte (20.02.2018 günü) okul bahçesinde Afrin için dua okutulması yazısı yollandığı iddia edildi.

Antalya Konyaaltı’da bulunan Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda, ortaokul çocuklarının okul bahçesine çıkartılarak cihatçı yemini gibi şiirin okutulması, başta okulun karşısında bulunan Konyaaltı Cemevine giden yurttaşlar olmak üzere, çevrede oturanların tepkisine yol açtı.

Okul bahçesine çıkartılan çocuklara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde tutuklanarak cezaevine girmesine neden olan şiirin kıtaları olması ise dikkat çekti.

Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulunun bulunduğu çevrede görüştüğümüz bir yurttaş şunları anlattı: “İmam hatip ortaokulunun bulunduğu mahalle Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Okulda hemen her gün bahçede bulunan hoparlörden sürekli dini yayınlar yapılıyor. Bugün ise artık bizleri korku ve endişeye sevk eden bir manzarayla karşılaştık. Küçücük ortaokul öğrencilerine birer cihatçı gibi yemin ettirildiğine şahit olduk. Bu çocuklara ettirilen yemin ne Afrin harekatıyla, ne de bir okul müfredatı ile izah edilemez.”

Öğrencilere tekrar ettirilen şiirin dizeleri şöyle:

Minareler süngü, kubbeler miğfer

Camiler kışlamız, müminler asker

Bu ilahi ordu dinimi bekler

Allahu ekber, Allahu ekber

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