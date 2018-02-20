6 aydır maaşlarını alamayan inşaat işçileri iş bıraktı

Irak’ta 6 hastane yapan Universal Acarsan firmasının 6 aydır maaşlarını ödemediği yüzlerce işçi iş bıraktı.

Irak'ın Nasiriye şehrinde hastane şantiyesinde çalışan yüzlerce işçi, 6 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Başta Pakistan, Suriye, Iran, Azerbeycan ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden gelen işçilerin çalıştığı şantiyeye Ocak ayında gelen şirket yetkilileri maaşların 20 Şubat'ta ödeneceği sözü vermişti. Verilen sözün yerine getirilmemesi uzerine işçiler, iş bıraktı. Eyleme katılan Iraklı işçileri provakatörlükle suçlayan şirket yetkileri, polis zoruyla işçileri şantiyeden çıkarttı.

Evrensel'e konuşan bir işçi, işçi sağlığı ve güvenliği için hiçbir önlemin alınmadığı şantiyenin tam bir ucuz işçi cennetine dönüştüğünü aktardı. İşçi, geçtiğimiz günlerde Amara kentinde bulunan şantiyede Pakistanlı bir işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini söyledi. İş güvenliği konusunda hiçbir önlemin alınmadığı şantiyelerde çalışan Türkiyeli işçilerin sigortaları da yapılmıyor. İşçilere sadece yurt dışında çalıştıkları için "yurt dışı sağlık sigortası" yapılıyor. İşçinin iddiasına göre 7 ay önce Nasiriye kentinde iş kazası geçiren Türkiyeli bir işçinin Türkiye'de 2 ay gördüğü tedavi süresince şirket yetkileri hiçbir şekilde işçi ile ilgilenmedi.

Yapımını Türkiyeli Universal Acarsan firmasının üstlendiği şantiyede çalışan işçiler, maaşlarını alana kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini ifade etti. İşçinin verdiği bilgilere göre şirketin Basra, Kerbela ve Amara şehirlerindeki inşaatlarında da işçiler aynı gerekçelerle iş bıraktı.

2016 yılında da Gaziantep Merkezli Acarsan Holding'e çalışan işçiler, Türkiye'ye döndüklerinde eylem yapmıştı. Acarsan Holding inşaat sektörünün yanında madencilik sektörüne de el atmış. Şirket, Şırnak'ta birçok işçiye mezar olan maden ocakların büyük çoğunluğunun işletme hakkını devletten kiralamış. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 22:11

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