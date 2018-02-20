Kosovalı eğitimciler zam talebiyle greve çıktı

Geçtiğimiz günlerde bakanların maaşına zam yapılan Kosova'da eğitimciler, Eğitim Sendikaları Birliği'nin çağrısıyla ücret zammı talebiyle greve çıktı.

Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından geçen hafta itibariyle Kosova genelinde alınan grev kararı uygulanmaya başladı. Dün Kosova'da resmi tatil olması nedeniyle bugünden başlayan ve yüksek öğretimin dahil olduğu grevin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Çiryazi Kardeşleri İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Erol Kala, DHA'ya yaptığı açıklamada kararın tüm Kosova genelinde uygulandığını vurguladı.

Kosova Eğitim Sendikaları Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüm eğitim sisteminde iki derslik grevin ardından, Kosova Hükümeti’nin Kosova’daki eğitim çalışanlarına yönelik talepleri konusunda yeterli çaba göstermediğini gördük. Kosova Eğitim Sendikaları Birliği, talepler yerine getirilmediği takdirde yönetim kurulunca alınan kararlar doğrultusunda eylemlerini sürdürecektir" denildi.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay'ın geçtiğimiz günlerde bakanların maaşına yaptığı zam Kosova genelinde tepkiyle karşılanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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