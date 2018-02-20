‘Sermaye medyası nefret dili kullanarak para kazanıyor’

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Genel Yayın Yönetmeni Selen Doğan, medyanın nefret dili kullanarak para kazandığını söyledi.

Sermaye medyasının Afrin operasyonuna ilişkin dilini eleştiren Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Genel Yayın Yönetmeni Selen Doğan, medyanın savaş ve çatışmalı ortamlarda nefret dili kullanarak para kazandığına vurgu yaptı.

Medyanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle savaş ve çatışmalı ortamdaki rolünü değerlendiren Doğan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadın ve kız çocuklarının elinden tüm fırsatların almasını “kader” diye sunulmasıyla başladığını belirtti.

Mezopotamya Ajansından Diren Yurtsever’e konuşan Doğan, medyanın ayrımcılık ve hak ihlali ürettiğini söyledi. Doğan, Afrin operasyonunda medyanın kullandığı dile dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Tam olarak savaşın pazarlandığı bir ortam. Baktığımızda televizyonda, büyük bir kahramanlık, ‘Afrin’de bunlar oluyor, şunlar oluyor’ gibi söylemler var. Burada olanın birçok masum insanı, çocukları, kadınları, hayvanların yaşamına mal olduğunu düşünemeyecek kadar insanların zihni mühürlenmiş. Oradaki durumun bir savaş, bir kahramanlık, bir vatanseverlik değil, başka bir şey olduğunu bilmek gerekiyor. Suriyeliler konusunda da böyle. İnsanların nefret dili ve söylemi hâlâ devam ediyor. ‘Suriyeli karısını dört yerinden bıçakladı’, ‘Suriyeli hırsız girdiği yerde yakalandı’ gibi haberler ön plana çıkıyor. Bu tabii çok ürkütücü.”

‘ALTERNATİF MEDYADAN UMUDUM VAR’

Bu anlamda ulusal ve merkez medyanın ömrünü doldurduğunu dile getiren Doğan, yurttaşlara önlerine gelen bir haber karşısında uyanık olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Doğan, “Çünkü insanlar gördüklerine göre kanaatlerini şekillendiriyor. Yani bir sabah kalkıp da Sözcü gazetesini okumadan güne başlayamayan insanlar var. Bu insanlar her okudukları Yılmaz Özdil yazısıyla biraz daha nefret dolu oluyorlar. Çünkü birçok ötekileştirici, düşmanlık yaratıcı sloganlar ve söylemler o yazılardan insanlara geçiyor ki kimse derinlerde bir şey aramıyor artık. Ama alternatif medyadan umudum var. Bana haber alma hakkımı ve özgürlüğümü vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘DAYANIŞMA ÇÖZÜM OLUR’

Tüm bu ayrımcılığa ve nefret söylemlerine kadınlar olarak “Eril kodlardan arınmış” güçlü bir dayanışmayla cevap olabileceklerini dile getiren Doğan, “Bu dayanışmanın savaşlara bile çözüm olacağını düşünüyorum. Dünya daha kötü bir yere gitmeden hepimizin uyanması ve üretmesi gerekiyor. Her şey insan için değildir. Siz bir yeri bombaladığınızda orada sadece insan öldürmüyorsunuz. Oradaki tüm canlıların yaşamını tehdit ediyorsunuz. Toplumsal cinsiyet konularının göbeğinde görüyorum bu konuları” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 19:48

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