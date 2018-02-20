Dolgu alana kurulu olan Rize şehir merkezi taşınacak

Rize'de, yıllar önce denizin doldurulması yöntemiyle oluşturulan 350 dönümlük alana inşa edilen binaların yıkılma tehlikesi sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm eylem planı hazırlığına başlandı.

Doğan Haber Ajansında yer alan bilgiye göre, 70 bin kişinin yaşadığı bölgede ilk etapta 170 dönüm üzerindeki riskli 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımı yapılacak. Riskli binaların yıkılacağı dolgu alanında ise kat ve sayı yoğunluğu düşük, az sayıda yeni yapı inşa edilecek.

Rize’de dolgu alanı üstündeki binalarda yıkılma tehlikesi

DENİZİ KARA, KARAYI PARA YAPMAK

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 dönümlük alan, deniz dolgu alanı olarak oluşturuldu. Denizi dolduran Ekrem Orhon da "Denizi kara, karayı para yapan başkan" olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 katlı yapılara izin verildi ancak geçen sürede dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar gelen süreçte, aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye binası gibi kamu binalarının da yer aldığı çok sayıda yapının inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

İMO RAPORU: MÜHENDİSLİK İLKELERİNDEN UZAK YAPILAŞMA

Binalarla ilgili belirli aralıklarla teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından alana dair bir rapor hazırlandı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda ayrıca güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.

Rize'de eğimli binalara demir direkli ‘önlem’

ŞEHİR MERKEZİNİN BİR BÖLÜMÜ TAŞINACAK

70 bin kişinin yaşadığı binaların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm için eylem planı hazırlığına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte 3 hafta önce geldiği Rize'de, dolgu alanında incelemelerde bulundu. İlk etapta 170 dönüm üzerindeki riskli 2 bin 700 konut ve 1500 ticarethanenin yıkımının yapılacağı dolgu alanındaki şehir merkezinin bir bölümü, belirlenecek yeni yaşam alanına taşınacak. Riskli binaların yıkılacağı dolgu alanında ise kat ve sayı yoğunluğu düşük, az sayıda yeni yapı inşa edilecek.

RİZELİLERİN KAFASI KARIŞIK

Dolgu alanındaki binalarda yaşayan Rizeli yurttaşlar ise yapıların çoğunluğunun riskli olduğunun farkında. Yeniden yapılanmanın nasıl olacağı konusunda kafalarında soru işaretleri olan Rizeliler, bu süreçte halkın mağdur edilmemesini istiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 18:49

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