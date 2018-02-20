Eski Diktatör Fujimori yeniden yargılanabilir

Afla cezaevinden çıkartılan Peru'nun eski diktatörü Alberto Fujimori'nin 6 köylünün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanabileceği kararı alındı.

Geçtiğimiz ay afla cezaevinden çıkartılan Peru'nun eski diktatörü Alberto Fujimori yeniden cezaevine girebilir. Ulusal Ceza Mahkemesi, Fujimori’nin 1992’de 6 köylünün bir paramiliter grup tarafından kaçırılıp işkence edilerek öldürülmesine ilişkin davada yargılanabileceği kararını aldı.

Peru’nin mevcut Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, 25 yıl hapse mahkum edilen 79 yaşındaki Fujimori’yi geçen yıl 24 Aralık’ta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek affetmişti.

Eski Devlet Başkanının affedilmesi öğrenciler, sendikacılar ve insan hakları savunucuları ile Fujimori dönemi kurbanlarının yakınlarını sokağa dökmüştü.

Mahkeme ise affın yeni davada geçerli olamayacağı kararına vardı. Savcılar paramiliter grubun cinayetleri nedeniyle Fujimori’nin yanı sıra 23 kişinin daha yargılanmasını talep etti. Grubun üyeleri, emirleri üstlerinden aldıklarını savunmuşlardı. O dönemde emir komuta zincirinin başında Fujimori bulunuyordu. (DIŞ HABERLER)

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