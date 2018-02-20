Netanyahu’ya yakın iki isim gözaltına alındı

İsrail polisi, yeni bir yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Netanyahu’ya yakın 2 ismin de olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Başbakan Benyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırıyor. Polis yeni bir yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Netanyahu’ya yakın iki ismin de olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu Ailesinin Eski Sözcüsü Nir Hefetz ile Netanyahu’nun İletişim Bakanlığı Genel Müdürü olarak atadığı Şlomo Filber “Dosya 4000” olarak anılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunuyor. Filber ve Hefetz, rüşvet almak ve adaleti engellemekle suçlanıyor.

Diğer 5 kişi ise Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı ve Netanyahu’nun arkadaşı olan Şaul Elovitch, Elovitch ailesinden isimler ve üst düzey Bezeq yöneticilerinden oluşuyor.

7 ismin perşembe gününe kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.

Polis, Elovitch’in sahibi olduğu “Walla” adlı haber sitesinde Netanyahu’nun kendisi ve ailesi hakkında olumlu haberler yayımlanması karşılığında iş adamına iş imtiyazları sağlandığından şüpheleniyor.

Polis Netanyahu’nun iki ayrı soruşturma kapsamında “İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth Gazetesi Sahibi ve Yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve rüşvet aldığı”nı düşünüyor. Savcılığın bu tavsiyeler üzerine Netanyahu hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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