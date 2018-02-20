Gözaltına alınan katırlar tutuksuz yargılanacak!

Uludere’de askerler tarafından gözaltına alınan katırlar 'tutuksuz yargılanmak üzere' serbest bırakıldı.

Uludere’de askerler tarafından gözaltına alınan katırlar, Mezopotamya Ajansı tarafından yapılan haberin ardından “şartlı” şekilde serbest bırakıldı. Katırların “İşlemleri daha bitmedi. İşlemler bitmeden katırlar satılmasın” şartı ile sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli (Mêrgeh) köyünde, geçtiğimiz haftalarda C.A. adlı yurttaşa ait 4 katıra, üzerinde kaçak sigara olduğu gerekçesiyle köyde bulunan karakol tarafından el konulmuş ve katırları almak isteyen kişilere, “Katırlar şu an gözaltında. İşlemleri sürüyor. İşlemleri bittikten sonra Uludere Savcılığı’na sevk edilecek” yanıtı verilmişti.

SATILMAMASI ŞARTI İLE TESLİM EDİLDİ

Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından konunun gündeme getirilmesi ardından, katırlar dün sahibine teslim edildi. Askerlerin, “Katırların işlemleri daha bitmedi. İşlemler bitmeden katırlar satılmasın” şartı ile katırları sahibine teslim ettiği öğrenildi.



Haberin yayınlanması ardından, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, konuyu Meclis’e taşımış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Gözaltına alınan katırların sorguları hangi aşamadadır?” diye sormuştu. (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 10:00

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