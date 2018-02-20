Aile Bakanına taciz ve cinsel istismar mektubu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, artan taciz, tecavüz ve cinsel istismar olaylarına ilişkin Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya mektup yazdı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya mektup yazarak artan çocuk istismarı, taciz ve tecavüzlerin engellenmesi ve suçluların yargı önüne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa çalışma başlatılmasını ve bilinçlendirme amaçlı kamu spotları yayınlanmasını istedi. Hakverdi mektubunda taciz ve tecavüz olaylarının araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması için verilen Meclis Araştırması önergelerini Bakanlığın reddetmek yerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

Hakverdi mektubunda, “Ülkemizde yaşanan utanç verici taciz ve tecavüz vakaları son yıllarda katlanarak artmıştır. Taciz ve tecavüz vakalarına maruz kalan insanların büyük bir kısmının sosyal baskı, bilinçsizlik ve yaşadıkları psikolojik travma nedeni ile sessiz kalmayı tercih ettikleri ve adli makamlara başvurmadıkları bilinmektedir. Bu durum yaşanacak yeni taciz ve tecavüzlerin önünü açarak sapıkları cesaretlendirmektedir. Özellikle çocuk istismarının büyük bir bölümü ortaya çıkmamakta ve suçlular hak ettikleri cezaları almamaktadır. Bu bağlamda çocukların sessiz kalmaması ve ailelerin de bilinçlenmesi açısından acil olarak Bakanlığınız yurt genelinde harekete geçmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa başta ilk ve orta dereceli okullar olmak üzere öğrenci ve ailelerin bu yönde bilinçlendirilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır. Bundan önce Mecliste yaptığınız gibi taciz ve tecavüz olaylarının araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması için verilen Meclis Araştırması Önergelerini reddetmekten vazgeçmeli, aksine bu konunun araştırılarak gerekli tedbirlerin alınmasına Bakanlığınız öncülük etmelidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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