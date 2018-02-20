CHP’li Bakan: Karabağlar’da halkın tasfiyesi mi planlanıyor?

CHP’li Murat Bakan Karabağlar’da şirketin ‘kentsel dönüşüm’ konutlarının ilk etabını ‘lüks konut’ olarak satışa çıkarmasını Meclis gündemine getirdi.

CHP’li Murat Bakan Karabağlar’da ‘kentsel dönüşüm’ konutlarını yapan şirketin konutların ilk etabını ‘lüks konut’ olarak satışa çıkarmasını Meclis gündemine getirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere Mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları halkın açmış olduğu davalara rağmen sürüyor. Kentsel dönüşüm konutlarını yapan şirket, konutların ilk etabını ‘lüks konut’ olarak satışa çıkardı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, ‘Karabağlar halkının tasfiyesi mi planlanmaktadır’ diye sordu.

Karabağlar halkının, bölgede yaşayan ailelerin bu fiyatlardaki lüks konutlara geçmesinin mümkün olmadığını dile getirdiğini belirten Bakan, Karabağlarlıların düzenlemeden kaynaklı hak mağduriyeti yaşayanların tapu sorununun çözülmemesi durumunda haklarını arayacaklarını dile getirdiğini ifade etti.

Bakanın Çevre ve Şehircilik Bakanına yazılı olarak verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı: “ Bakanlığınız buradaki hak sahiplerinin haklarını korumak ve gözetmek adına tedbir almış mıdır? Satışa çıkmış konutların bölge halkının gelir düzeyine uygun bir fiyata çekilmesi için inşaat şirketine Bakanlık tarafından tavsiyede bulunulmuş mudur?” (İzmir/EVRENSEL)



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