Manisa Saruhanlı'daki tütün üreticisi fiyatlardan şikayetçi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tütün üreticileri, belirlenen düşük fiyatlardan şikayetçi. Naylon seralar altında tütün fidelerini yetiştirmeye başlayan üreticiler geçen yıl ürettikleri tütünleri henüz satamadıklarını söylüyor.

Tütünde uygulanan kota nedeniyle zor duruma düşen Manisalı üreticiler bu senenin tütününü üretmeye başladı. Yılın 10 ayını tütün üretimine ayıran yurttaşlar, naylon seralar altında toprağa tohum atarak fide yetiştiriyor. Özellikle kadınların büyük emek harcadığı tütün üretiminde fideler, nisan-mayıs aylarında toprakla buluşacak.

EKİLEN ALAN 2 BİN DEKARA KADAR DÜŞTÜ

Doğan Haber Ajansı'na konuşan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ülkede en erken tütün fidanı ekiminin ve en erken hasadın Saruhanlı'da yapıldığını söyledi. Okur, "Şubat ayının başından itibaren tütün fidanlarını ocaklara ekiyoruz. Nisan ayının ilk haftalarında da ekim başlar. Ne kadar erken ekilirse hasat da o kadar erken oluyor. Tütün fiyatlarının geçen yıllara nazaran düşmesi, bu yıl ekim alanlarını daha da daralttı. Genç nesil şehirlere göç etti, artık bu işi sadece yaşlılar yapmaya başladı. Geçmişte 10 bin dekara yakın tütün ekim alanı vardı, şu anda iİlçede ancak 2 bin dekara yakın tütün ekimi yapılıyor. Fiyatların gerilemesi, meşakkatli bir iş olması insanları zorluyor. Bu sebeple çiftçi de yavaş yavaş bundan kaçıyor. Geçen yıl kilosuna 17 lira fiyat vermişlerdi, ancak 15 liraya düşürdüler" dedi.

Fotoğraf: DHA

'TABAN FİYAT 20 LİRA OLMALI'

Üreticinin zarar görmemesi için tütünün taban fiyatının 20 TL'den az olmaması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Okur, tüccarların devletin de desteğiyle depolarda kalan ürünleri satın almasını istedi.

TÜTÜNLER DEPODA BEKLİYOR

Tütün yetiştiriciliği yapan Ferhat Şengel, tütün üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu belirterek "Geçen yıl yaptığımız tütün depolarımızda duruyor. Aslında çoktan satılması gerekiyordu fakat firmalar alım yapmadı. 3 bin 800 kilo tütün elimde kaldı. Sözleşmeyi 17 liradan yapmıştık ama 15 liradan satabildim. 3 yıldır aynı fiyata satıyoruz" dedi.

Düşük fiyatlardan yakınan üreticilerin geçen sene ürettikleri tütünler depoda kalmış (Fotoğraf: DHA)

KADINLAR BÜYÜK EMEK HARCIYOR

Tütün üretimini anlatan 65 yaşındaki Narin Şengel de "Üç ay naylon seralar altında tütün fidelerine bakıyoruz. Tek tek toplayıp toprağa ekiyoruz. Çok zor meslek ama para etmiyor. Daha tütünler evde duruyor. Yaz kış bununla uğraşıyoruz. Naylon seranın altında suluyoruz. Ama çabamızın karşılığını alamıyoruz. Başka bir şey yapmaya kalksam yapamıyoruz. İş yok, mecbur yapıyoruz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Tütün üretiminde kadınlar büyük emek harcıyor (Fotoğraf: DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 16:33

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